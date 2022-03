El 'mágico' y divertido salto al agua de Chris Hemsworth, ¡lo nunca visto!

Loading the player...

¿Te imaginas a unos operarios haciendo servicios de mantenimiento y de repente aparece por detrás Chris Hemsworth cayéndose al agua de una forma muy singular? El actor es muy bromista y ocurrente, y lo ha demostrado en varias ocasiones. Pero nunca antes lo habíamos visto así. Hace unas semanas, Chris contaba que sus hijos deseaban practicar snorkel, pero no había ninguna playa cerca. Entonces, el australiano ideó una solución para que los pequeños no se quedaran con las ganas e hicieron ¡snorkel fuera del agua!. Esta vez, el marido de Elsa Pataky tampoco se ha quedado atrás y ha hecho algo muy divertido que ha sorprendido a todos para disfrutar del "mágico viernes", como él mismo dice. Dale al play y no te lo pierdas.

