El deseo que María Pombo y Pablo Castellano no han podido cumplir antes de ser padres Está previsto que Martín, el primer hijo de la 'influencer' y su marido, nazca a principios de enero

María Pombo cuenta ya los días que faltan para poder ver la carita de Martín, su primer hijo. El 2 de enero es la fecha señalada en el calendario, el día en que la influencer saldría de cuentas, aunque ella misma animaba recientemente a sus seguidores a hacer sus apuestas sobre si el bebé nacería en 2020 o 2021. Falta tan poco que la propia María, tras algunas horas sin compartir contenido con sus fans, ha tenido que aclarar que todavía no ha dado a luz. La empresaria también ha querido revelar el deseo que ella y su marido, Pablo Castellano, querían cumplir antes de ser padres, pero no ha sido posible: un babymoon. ¿De qué se trata? Ella misma lo ha explicado. Dale al play y no te lo pierdas.

