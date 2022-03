Llévame en tu ¡monopatín!, Shakira muestra cómo ha mejorado con el skate La cantante de 'Me gusta' ha mejorado mucho desde que comenzó a practicar este deporte hace algunos meses

Fue a principios de verano cuando Shakira mostró por primera vez su pasión por el skateboarding. "Era esto o hacer cerámica", bromeó la cantante colombiana al compartir con sus fans su nueva afición. En aquel primer vídeo podíamos ver a la artista aprendiendo a moverse en terrenos llanos y todavía con cautela. Pero Shakira ha mejorado mucho y ahora se defiende sin problemas sobre la tabla, tanto que aparece practicando este deporte en su último videoclip, Girl like me. La cantante ha publicado un vídeo en el que se puede ver cuánto ha progresado, atreviéndose ya con paredes inclinadas. "Lleva, llévame en tu monopatín", comentaba uno de sus seguidores, adaptando una de sus canciones más famosas -La Bicicleta- a su nuevo hobbie. Dale al play y no te lo pierdas.

