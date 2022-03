'¿TE LO VAS A COMER?' Chicote cierra un restaurante chino junto a la Policía por sus condiciones insalubres El chef no daba crédito al ver la suciedad de los fogones o los alimentos en mal estado de conservación

Alberto Chicote está muy acostumbrado a adentrarse en restaurantes de todo tipo a través de sus reportajes, muchos de ellos con cocinas y almacenes muy distantes de lo que marcan los protocolos de sanidad. Sin embargo, lo ocurrido en el último episodio de ¿Te lo vas a comer? dejó sin palabras tanto al cocinero, como a la audiencia. Un programa sobre los establecimientos de comida china que ha terminado con el cierre total del local por parte de la Polícia Local, avisados por el propio chef. Tales han sido las imágenes emitidas en el programa ¿Te lo vas a comer?, que Chicote no ha encontrado palabras para definir las entrañas del restaurante, donde según él "no se puede preparar nada que la gente se vaya a comer".

Al llegar, Chicote observó el local y examinó qué platos se ofrecía a los clientes, pero la tranquilidad no ha durado demasiado. Nada más entrar en la cocina, el chef no pudo ocultar su sorpresa ante la situacion: fogones llenos de suciedad, alimentos en mal estado de conservación y, sobre todo, insalubridad allí por donde pasaba. Algo que no cambió al ser testigo de cómo se manipulaba la comida en este local asiático. Además, también se ha mostrado impactado al ver cómo para preparar platos rompen la cadena de frío, una práctica muy arriesgada y que llevaban a cabo descongelando gambas para rebozarlas y, posteriormente, congelarlas de nuevo.

Poniendo el grito en el cielo y sin dar crédito a lo que estaba viendo, Alberto Chicote llegó a soltar improperios hacia el local tales como: "Ahí está la comida, aquí los huevos y allí los bichos. Si yo fuese bicho también querría venir aquí porque esto es el paraíso del bicho". Tan solo fue un poco más benévolo con un plato de arroz tres delicias para servir a domicilio, sobre el que dijo: "Esto es lo único que tiene buen aspecto en todo el restaurante, que es lo que recibe el cliente y no sabe dónde se ha preparado todo esto." Finalmente, el cocinero se vio obligado a comunicar lo ocurrido a la Policía Local de Zaragoza, que acompañó al chef hasta el restaurante chino y agradeciéndole el haberles avisado de las irregularidades que se estaban cometiendo en este local. Un local que lleva cerrado desde enero, cuando tuvo lugar la grabación de ¿Te lo vas a comer?, y que se ha convertido ahora en viral haciendo que los espectadores se planteen muchas preguntas en torno a los restaurantes que visitan.

Con un viaje a la gastronomía oriental, Alberto Chicote ponía el broche final al último episodio de la temporada, que se ha adentrado en restaurantes de quinta gama. El cocinero ha explorado casos de intoxicaciones alimentarias e, incluso, investigado la autenticidad de tendencias culinarias como el pan de masa madre o los alimentos "bio". En esta ocasión, ha sido un restaurante de Zaragoza el que ha hecho saltar todas las alarmas por sus nefastas condiciones.

