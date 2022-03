Ya sabemos por qué Enrique Ponce y Ana Soria estaban tan preocupados

La semana pasada, la revista ¡HOLA! publicó unas imágenes exclusivas de Enrique Ponce y Ana Soria vistando una clínica veterinaria en Almería junto a su nueva mascota. En ellas, se les veía con gesto serio, a pesar de que llevaban mascarillas, demostrando que estaban muy preocupados. La joven abrazaba con fuerza a su cachorro mientras el diestro caminaba a su lado, rodeándola con el brazo, en señal de apoyo. Ahora que han pasado unos días, ya sabemos cuál era el motivo de su angustia, y es que el pequeño Ney fue diagnosticado con parvovirosis, una enfermedad altamente contagiosa y muy frecuente en perros, que puede ser mortal.

Tanto Enrique como Ana han utilizado sus redes sociales para publicar un texto en el que explican cómo sucedió todo, asegurando que están felices porque finalmente se ha recuperado. La pareja cuenta que cuatro días después de recoger a su perro, empezó a tener los primeros síntomas, a pesar de que tenía puesta la primera vacuna de este virus que "afecta a muchos cachorros y muy difícil de superar, con una tasa muy alta de mortalidad". "Dado el período de incubación de este virus, (5-10 días) supimos que lo traía del lugar de donde venía, como algunos de sus hermanos de camada, cuyos dueños nos contaron el mismo diagnóstico. Y así lo confirmó el veterinario", puede leerse en su post. Desde el primer síntoma, el diestro y la estudiante de Derecho tomaron "todas la medidas para tratarlo y luchar por su vida". "El tratamiento consistía en proporcionarle a través de una vía en vena: suero, protector de estómago, antiemético para los vómitos; y antibiótico subcutáneo. Después de varios días de lucha, empezó a mejorar y quiso volver a comer".

"Para nosotros fue la primera luz en un túnel muy oscuro", dicen Enrique y Ana, que consideraban cada avance como "un milagro" y cada día como "una batalla ganada a la muerte". "A día de hoy afortunadamente se encuentra muy bien. Su vida empieza ahora. Agradecidos a Dios y al privilegio de ser nosotros quienes tenían que cuidarle y estar con él peleando por su vida. Queríamos compartir su historia con todos vosotros", confiesan el valenciano y la alemeriense, que han aprovechado para dedicarle un bonito mensaje a su perro: "Y a ti Ney: nos conocimos hace poco pero ya no nos imaginamos la vida sin ti. Y como dice esta canción: No estás solo. Siempre estaremos a tu lado. Te queremos mucho campeón".

Tras contar su historia, sus redes se han llenado de mensajes llenos de cariño para mandarles todo su apoyo y felicitarles por la recuperación de su mascota. "Me alegro mucho", "¡Pequeño héroe!", "Se les coge mucho cariño... son de la familia", "Me muero de amor con esa cosita", "Ney, no te conozco y ya te quiero" o "Todo un campeón", son algunos de los comentarios que les han enviado.

Rumores de crisis

Hacía tiempo que no veíamos juntos al diestro y a la estudiante de Derecho. Desde que su romance salió a la luz, a principios de julio, han estado compartiendo su amor a través de fotos y vídeos que reflejan lo felices que están, sin embargo, últimamente habían surgido diversas especulaciones hablando de una supuesta crisis en su relación. Sin embargo, la pareja ha demostrado que siguen juntos. De hecho, siempre que pueden se mandan mensajes muy románticos a través de las redes sociales. La última vez fue el pasado 8 de diciembre, cuando Ana quiso felicitar a Enrique por su 49º cumpleaños publicando su álbum de fotos más personal. "Felicidades mi vida. Sólo me importa que TÚ sepas lo que te quiero", escribió la joven almeriense. "¡Eres mi vida! ¡Te AMO!", respondió el torero de Chiva.

