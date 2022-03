¿Sabías que don Felipe y Marta Sánchez se conocieron de niños? ¡Así lo ha contado la cantante!

La cantante Marta Sánchez ha sido una de las últimas invitadas al programa de Toñi Moreno, Un año de tu vida. Una visita en la que han repasado los 35 años de carrera musical de la artista, cuyo nombre se encuentra entre los más reseñables del pop en nuestro país. Una charla en la que han echado la vista atrás, rememorando su etapa con Olé Olé, sus primeros éxitos en solitario, su icónica actuación ante los militares españoles y los primeros contactos de la cantante con la música, siendo aún una niña y gracias a su padre, cantante de ópera. Ha sido precisamente recordando su infancia cuando Marta Sánchez ha sorprendido con una divertida anécdota sobre cómo fue el día que conoció a Felipe VI. Una experiencia que su madre siempre recordó con muchísimo cariño, pero ella no tanto: "¡Estaba horrorosa!", decía entre risas la artista.

- Marta Sánchez se contagió de Covid-19 y tuvo estos síntomas

VER GALERÍA

Durante la entrevista a Marta Sánchez, Toñi Moreno sorprendía a la cantante con un dato que ella desconocía por completo: que don Felipe tenía un póster de la diva del pop cuando estaba haciendo uno de sus servicios militares. Sin salir de su asombro, Marta ha agradecido el hecho de que el Rey fuera seguidor de su música y ha sido entonces cuando ha relatado algo que ha dejado sin palabras a la presentadora: "Para mí es un orgullo que en esa época le gustara a don Felipe, pero es que además yo le conocí cuando teníamos muy poca edad los dos", decía.

- '¡A este paso vuelves a la guardería!': Marta Sánchez está igual que hace 10 años

Una historia para la cual Marta Sánchez se ha remontado a su niñez: "Mi hermana y yo salimos del colegio, llegamos a casa y mi madre nos dijo: ¡Arreglaos rápido! Yo me pille un cabreo…porque tenía el pelo fatal", comenzaba a explicar entre risas. "Yo siempre he tenido el pelo muy rizado y de pequeña no me gustaba nada y por eso siempre me lo alisaba. Nos arreglamos corriendo para ir al trabajo de mi padre, que ya había dejado la ópera, porque les presentábamos a los infantes unas camisetas de deporte. Mi padre trabajaba con el delegado nacional de educación física", explicaba la cantante introduciendo la que sería para ella la peor parte de la anécdota: "Y nos hicieron unas fotos que mi madre las adora y yo las detesto porque me veo horrible, una cara de niña, el pelo rizado y oscuro y un traje de nido de abeja...¡niña total vamos! Y Felipe y las Infantas estaban guapísimos y yo me veía horrorosa", concluía Marta Sánchez bromeando y desvelando un encuentro de lo más inesperado.

VER GALERÍA

Sin duda una historia que Toñi Moreno no se esperaba en una de las entrevistas más personales de Marta Sánchez, en la que ha explicado cómo se encuentra en esta etapa de su vida, más calmada y madura y en la que sabe perfectamente lo que busca en su vida. Eso sí, musicalmente y tras el lanzamiento de Brillar, Marta ha confesado que hay un estilo con el que no cree que se atreva nunca: ¡el flamenco! Además, también ha habido un espacio para rememorar algunas de sus frases más icónicas en otras de sus apariciones televisivas a lo largo de los años y, por supuesto, la cantante también ha dedicado unas palabras a su hija, a punto de cumplir la mayoría de edad.

- 'Todo un acontecimento', Marta Sánchez, emocionada en la primera cena fuera de casa tras el confinamiento

- 'Con los dos amores de mi vida' y en Canarias, Marta Sánchez celebra su 54 cumpleaños

- Marta Sánchez lanza un himno frente a la pandemia y muestra su lado más solidario

Loading the player...

El himno de Marta Sánchez para luchar contra la pandemia

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.