José Corbacho muestra la cicatriz de su trasplante de riñón como forma de celebrar la vida

José Corbacho ha celebrado su 55º cumpleaños y lo ha hecho de una manera distinta a cómo había imaginado. El humorista tuvo que someterse el pasado mes de julio a un trasplante de riñón debido a una insuficiencia renal crónica y ha sido ahora con motivo de su aniversario cuando ha compartido una profunda reflexión con sus seguidores, al mismo tiempo que ha mostrado la cicatriz que le dejó la intervención como una forma de "celebrar la vida".

"El 12 de diciembre de 2015 cuando cumplí 50 años invité a 50 personas a las que quería, familiares y amigos. Y fue un fiestón. Estuve poniendo música siete horas seguidas y al final me sacaron a hombros, no porque lo hiciera bien, sino porque no podía caminar por mi propio pie. Salí como aquel meme que decía 'si saben cómo me pongo para qué me invitan'", comenzó diciendo el presentador y humorista. "Los siguientes cuatro años las celebraciones fueron más normalitas, pero yo fantaseaba que cuando llegara mi 55 aniversario habría que hacer algo importante. Pero las personas proponen y la vida dispone. Y la vida ha dispuesto que este 12 de diciembre de 2020 lo celebre de otra manera. Más íntima, más tranquila y también más concienciado", continuó el cómico, que vino a contar lo mucho que ha cambiado su forma de ver la vida.

"Concienciado de mis nuevas cicatrices, las que me sigue dejando la vida, porque las cicatrices son como un mapa de los lugares por los que has viajado y las fronteras que has cruzado. Y hay que enseñarlas, nunca esconderlas. También concienciado que si antes celebraba los cumpleaños ahora toca celebrar los cumpledías. Antes los cumpleaños me servían para hacer un alto en el camino, echar la vista atrás y reflexionar sobre cómo había ido el año. Ahora seguiré mirando atrás, pero para coger impulso. Porque cada nuevo día es el primero de resto de tu vida y hay que vivirlo como se merece. Los planes de futuro son los planes de hoy, y mañana será otro día. Felicidades a todos los que tenéis cicatrices, tanto las que se ven como las que solo conocéis vosotros. Os deseo un feliz día de hoy! 12 de diciembre de 2020", concluyó su mensaje que ha recibido el aplauso de todos sus fans.

"Eres tan grande como la luna y el sol", ha sido la reacción de María Villalón. "Grande corazón", le dice Chenoa o "qué bonito todo lo que explicas!!! Muchísimas felicidades!! es el mensaje de Marta Torné, entre los cientos de comentarios que ha recibido de sus seguidores.

'A mi hermana Yolanda le debo la vida'

Corbacho, que siempre ha sido célebre por hacer reír al público, el pasado mes de julio hizo que se le saltaran algunas lagrimas, pero de emoción. El humorista reveló que se había sometido a un trasplante de riñón y quiso dar las gracias a su hermana, la donante que le salvó la vida. "Termina una etapa. Hace tres años me comunicaron que mi insuficiencia renal crónica me llevaría a tener que pasar por un trasplante de riñón. Y ese momento ha llegado.... Permitidme la licencia de dar el último agradecimiento a mi hermana Yolanda. La donante. Le debo la vida. Así de simple. Gracias por tu generosidad infinita. Se cierra una etapa. Pero se abre otra...La vida sigue... y es maravillosa. Pero no olvidemos que todos debemos de poner de nuestra parte para que lo siga siendo. Nos vemos pronto, porque la vida continúa y... The show must go on".

