El bonito gesto de Ana Boyer y el pequeño Miguel para apoyar a Fernando Verdasco

"No solo eres mi mujer y la madre de mi hijo (con el segund@ en camino) ... eres mi mejor amiga !! Te quiero!!", Fernando Verdasco siempre ha tenido hermosas palabras para Ana Boyer, su mujer y madre de sus hijos. Por eso, la hija de Isabel Preysler le devuelve todo su apoyo cuando éste más lo necesita con un bonito gesto. Tras su operación de rodilla hace poco más de un mes, el tenista se encuentra ahora mismo en la fase de recuperación y entrenando a tope. En los últimos días hemos visto a Fernando haciendo ejercicios en la bicicleta para fortalecer la rodilla, pero no está solo. Encima de él, hay un hombrecito de dos años llamado Miguel que no se separa de su papá ni un solo instante. ¿Te gustaría ver el bonito gesto que ha tenido Ana Boyer con su marido, y las imágenes de su hijo haciendo bici con el tenista? Dale al play y no te lo pierdas

