Catherine Zeta-Jones sufre un accidente doméstico

Llegan las navidades y, aunque todos debemos amoldarnos a las restricciones impuestas para evitar contagios y no ver a toda la gente que nos gustaría en estas fechas, con ellas todo el mundo se dispone a decorar sus casas con espumillones, belenes, bonitos y grandes árboles llenos de bolas, luces, guirnaldas y todo tipo de figuras en las puertas, fachadas y jardines de las casas. Así, Catherine Zeta-Jones se preparaba hace escasas horas a adornar la mansión en la que vive con su familia en Nueva York, pero lo que no se esperaba la protagonista de Chicago era que iba a sufrir un pequeño accidente doméstico. Mientras se disponía a pasar unos mágicos y preciosos momentos con sus hijos en este tiempo festivo colocando algunos adornos, uno de ellos se le caía en el pie y le provocaba que tuviera que reposar el resto del día.

VER GALERÍA

"Entonces estaba colocando mis decoraciones navideñas y una figura de hierro que se supone que es una escultura y que ni siquiera me gusta demasiado, cayó sobre mi pie y ahora me duele. Feliz domingo", revelaba la actriz en sus redes sociales a todos sus seguidores. Sin embargo, eso no le impedía terminar el trabajo en el hogar que comparte con su marido Michael Douglas y sus dos hijos: Dylan, de 19 años y Carys, de 17, y donde ahora se respira un ambiente totalmente navideño. "Me pareció buena idea compartir los frutos de mi duro trabajo. Me hice daño en el pie después de completar esta obra maestra. El dolor ha sido mucho peor que todo mi esfuerzo, pero al menos se ha apoderado de mí el espíritu festivo, aunque aún no esté a la altura de la fabulosa Mariah Carey. Quizá el año que viene", escribía junto a un vídeo en el que muestra su árbol de Navidad, adornado con nieve artificial, guirnaldas rojas, bolas y muchas luces que colgaba en la escalera de su casa.

VER GALERÍA

El mensaje de ánimo de Mariah Carey

Para sorpresa de la protagonistsa de El zorro, la propia Mariah Carey respondía a las imágenes de las redes sociales de Zeta-Jones: "Jajaja tú eres fabulosa. Feliz Navidad y feliz Hanukkah. Mejórate". Pero no es la primera vez que alguien sufría un pequeño golpe en el pie en esa casa. Hace unos meses, la estrella de Hollywood grababa a su hijo Carys haciendo el pino, pero se escuchaba un ruido detrás de la cámara cuando el adolescente golpeaba accidentalmente con el pie un cuadro grande, lo que hacía que casi se cayera de la pared. "Cuando estás más preocupado por tu pintura que por el pie de tu hijo necesitas tener una vida", escribía la actriz bromeando tras lo ocurrido.

