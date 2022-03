El emocionante reencuentro de Enzo, hijo de Romina y Guti, con sus abuelos por Navidad

Loading the player...

“Dime que no es un sueño mammy, los sueños, a veces, sí se hacen realidad… Ha sido un año duro para todos y Enzo extrañó sobre todo a sus abuelos, mis papás (hace un año que no nos vemos). Han logrado llegar antes del bebé, después de hacerse el PCR en Argentina antes de volar, hacer cuarentena al llegar y PCR antes de venir a casa con nosotros. Ha sido un largo camino para todos, pero no queríamos correr ningún riesgo", con estas palabras Romina Belluscio describe la gran emoción que ha sentido al reencontrarse con sus padres, pero el que lo ha vivido con mayor ilusión ha sido el pequeño Enzo, de 7 años, el hijo de la argentina con el exfutbolista Guti, -están esperando la llegada de otro bebé para finales de año-. La sorpresa para él ha sido mayúscula y ha salido corriendo a recibir a los padres de Romina. ¿Te gustaría ver el emocionante reencuentro de Enzo con sus abuelos maternos tras más de un año sin poder abrazarse? Dale al play y no te lo pierdas, ¡te va a encantar!

- Una embarazadísima Romina Belluscio, retratada por un fotógrafo de excepción, su hijo Enzo

