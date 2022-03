¡Surrealismo máximo! Thalía va al campo y se lanza a hablar con las gallinas

Loading the player...

Thalía nunca deja de sorprendernos y siempre nos provoca una sonrisa. Aún recordamos el mítico vídeo de hace un par de años en el que la cantante nos deleitaba con aquello de: "¿Están ahí mis vidas? ¿Me escuchan, me oyen me sienten?". Tal fue la repercusión de sus palabras que el vídeo, no solo se hizo viral, sino que además la artista lo transformó en una canción que tuvo muchísimo éxito. Este fin de semana, la artista mejicana ha vuelto a protagonizar otro momento lleno de surrealismo máximo. Aprovechando las compras navideñas en un pueblecito de al lado, Thalía hizo una parada en el campo para desayunar y, de repente, se lanzó a hablarle a las gallinas y a una cabra que pasaba por allí. ¿Te gustaría ver cómo se dirige a las gallinas la diva mejicana? Dale al play y no te lo pierdas ¡ya forma parte de los momentazos de Thalía!.

