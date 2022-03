Los sorprendentes cambios de 'look' de Joe Manganiello, del pelo azul al rapado total El actor, pareja de Sofía Vergara, ha impactado a sus seguidores con una nueva imagen que bien podría ser resultado de las exigencias del guion

Loading the player...

Musculoso, con el pelo castaño con tonalidades grises y algo de barba. Esta es la imagen que el público asocia con Joe Manganiello, pero el actor de Magic Mike ya no es así. El intérprete sorprendía recientemente con un nuevo look de lo más extravagante, una cresta de color azul. Sus fans especularon con la posibilidad de que se hubiera teñido por exigencias del guion, concretamente para su papel como Deathstroke en Zack Snyders Justice League, aunque también podría haber sido iniciativa propia. Ahora, Joe ha aparecido con un nuevo corte de pelo aun más impactante: completamente rapado. Dale al play y no te lo pierdas.

-Sofia Vergara cuenta su secreto para no discutir con Joe Manganiello en la cuarentena

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.