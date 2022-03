Amelia Bono, hechizada por el espíritu de la Navidad, se lanza a bailar con sus hijos

Loading the player...

Desde que participase en Bailando con las estrellas hace dos años, Amelia Bono lleva el ritmo en el cuerpo y lo demuestra siempre que puede. Le encanta bailar sola, incluso cuando toca limpieza de la casa, o en compañía. La hemos visto mover las caderas junto a su hermana Ana, junto a su marido -Manuel Martos, con quien lleva catorce años de relación, incluso con sus cuatro hijos, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. No lo puede evitar: es escuchar la música y ponerse a bailar. En esta ocasión, Amelia y sus niños han puesto el árbol de Navidad y, de pronto, ha sonado el famoso villancico de Maríah Carey, 'All I want for Christmas is you' y... ¿te gustaría ver lo que ha ocurrido en casa de los Martos-Bono al ritmo de la música? Dale al play y no te lo pierdas.

