La cariñosa felicitación de Pau Gasol y Cat McDonnell a Bianka Bryant: 'Eres única'

Después del triste fallecimiento el pasado mes de enero de Kobe Bryant y su hija mayor Gianna, Pau Gasol, gran amigo de la estrella de los Lakers, prometió que jamás dejaría solas a su viuda Vanessa, ni a sus otras tres hijas, y lo está cumpliendo con creces. El deportista catalán y su mujer Catherine McDonnell comparten tiempo con ellas siempre que pueden y están presentes en las fechas señaladas como Halloween, cuando organizaron una divertida fiesta temática todos juntos. Ahora que la pequeña Bianka cumple cuatro años, la pareja no se ha olvidado de felicitarla con unas bellas palabras en las que dejan constancia del enorme cariño que sienten por la niña y su familia.

"¡Vamos, BB, vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Feliz cumpleaños a la niña más fantástica, Bianka, eres única y brillas muy fuerte. Eres increíblemente dulce, atrevida, divertida, fuerte, bonita, ingeniosa e inteligente. Eres la perfecta combinación entre tu mamá y tu papá y eres muy querida. Feliz cuarto cumpleaños, princesa, Ellie, Pau Gasol y yo te queremos mucho", ha escrito Cat junto a unas fotografías de la niña, a la que llaman cariñosamente por sus iniciales, BB, en las que aparece jugando muy sonriente y también haciéndole carantoñas a la pequeña Ellie, que está a punto de cumplir tres meses.

Pau Gasol, por su parte, además de darle 'me gusta' al mensaje de su mujer, también ha querido hacer su propio homenaje a la tercera hija de su amigo con una imágen en la que aparece muy pizpireta probándose unas chanclas que claramente no son de su talla. "Feliz cumpleaños a la niña de cuatro años más guapa, dulce y divertida del mundo. ¡Te queremos mucho BB!", ha publicado el deportista. Mientras sus 'tíos' -ya que ellos siempre se refieren a Vanessa como su 'hermana'- se deshacían en elogios hacia la cumpleañera, Bianka, vestida como toda una princesa, disfrutaba de una fiesta de auténtico cuento de hadas. No faltaba ni la carroza de Cenicienta, formada por globos azules y blancos, donde la pequeña posaba feliz con una amiga de su edad.

La muerte de Kobe Bryant, junto a su hija, fue un duro golpe para Pau Gasol y lo primero que hizo al enterarse fue trasladarse a California para apoyar a su mujer y las niñas. "Su pérdida es brutal. No sabía cómo expresar cómo me sentía. Cuando pude juntar unas palabras, se las envié en un mensaje y me contestó realmente rápido, me sorprendió mucho y me sentí muy agradecido. Le dije que estábamos aquí, para que supiera que si necesitaba algo, aquí estaríamos. No sólo ahora: estaremos para ellos para siempre", explicaba en febrero Gasol en una entrevista a Los Angeles Times. Desde entonces han compartido momentos complicados con ellas, pero también buenas noticias como el nacimiento de la hija de Pau y Cat, a la que llamaron Elisabet Gianna en homenaje a la hija mayor de Kobe. Como madrina eligieron a Vanessa, a la que Cat dedicaba estas palabras poco después del nacimiento de la pequeña: "Hermosa por dentro y por fuera. Agradecida por tener una amiga fuerte, increíble, atenta y leal como tú. Elisabet Gianna quiere mucho a su madrina y a sus hermanas madrinas".

