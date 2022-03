La reina Letizia y Lydia Bosch, dos de los rostros destacados de la semana en HOLA.com

Loading the player...

¿Te gustaría conocer las últimas pistas que ha dado Cristina Pedroche sobre el traje que va a lucir en las campanadas? ¿Todavía no has visto la espectacular decoración navideña que ha puesto Melania Trump para despedir su mandato en la Casa Blanca? Estas y otras noticias las encontrarás en este vídeo de lo más destacado de HOLA.com en los últimos siete días. Además, contamos con dos entrevistas en exclusiva, una con Hugo Cobo, exconcursante de Operación Triunfo que acaba de publicar su nuevo single y, otra, con la recién elegida Miss Universo España, Andrea Martínez. Pero aquí no acaba todo: Lydia Bosch ha concedido su primera entrevista tras anunciar que padece un cáncer de piel y la reina Letizia ha acudido en solitario a la entrega de los Premios Jaume I en Valencia. También te contamos lo último de Ester Expósito, Elena Furiase y, cómo no, de Rafael Amargo, uno de los grandes protagonistas de la semana debido a su detención por presunta pertenencia a organización criminal. Todo esto y mucho más aquí, dale al play y no te lo pierdas.

