Gisela: 'Antes de la pandemia estábamos pensando en boda, pero no tenemos prisa'

Gisela no ha dejado de sumar éxitos desde que la conociéramos como concursante de la primera edición de Operación Triunfo. La cantante catalana de 41 años, que ha adelgazado diez kilos y presume de tipazo, hacía este viernes su primera actuación navideña tras un largo periodo de inactividad determinado por la pandemia, y se ha convertido en madrina del encendido navideño del centro comercial Intu Xanadú en Arroyomolinos (Madrid), donde ha interpretado sus dos temas Disney -el de Peter Pan y Suéltalo-, además de El sueño. Allí habló con ¡HOLA! de sus próximos conciertos, de la Navidad y de sus planes más personales de futuro.

¿Todo un sueño volver a cantar en público?

El sueño me parece un tema muy adecuado para el momento que estamos viviendo ahora, tenemos que seguir persiguiendo nuestras metas aunque las cosas se pongan difíciles como se han puesto. Creo que es una combinación navideña muy bonita, que ha acompañado muy bien al momento de encender las luces. Nos hemos tenido que reinventar, y este concierto para una veintena de personas lo podrá disfrutar todo el mundo online, ya que no se permiten aglomeraciones.

¿Echas mucho de menos el contacto directo con tus fans?

Muchísimo. Yo pasaba más tiempo saludando a la gente, hablando con ellos, firmando, haciéndome fotos, dando besos... que cantando. Y eso se acabó, al menos de momento. Espero que vuelva pronto, y mientras lo tenemos que hacer así.

¿Cómo se vive la Navidad en tu familia?

En casa somos muy tradicionales, llevamos cuarenta años cenando el menú de Nochebuena que hacía la abuela' , con una sopa de menudillos, huevo, pan frito, una cosa muy de pueblo; y luego unas albóndigas, con una menestra de verduras. Mi madre siguió con la tradición y yo la voy a seguir también, porque eso nos conecta mucho a nuestras raíces y nos encanta. Pongo siempre el nacimiento, pero me gusta mucho poner el árbol, por las lucecitas, me deja ser más creativa. Me vuelven loca, ¡me puedo pasar horas mirando las lucecitas!

Este año empezó de forma inmejorable para tí, participando en la gala de los Oscar como la primera española que actuaba allí, ¿cómo lo ves ahora desde la distancia?

Pues como un regalo de la vida, realmente, la recompensa a tantos años de carrera, y como un sueño. Lo pienso y digo: madre mía, yo he estado allí, en este sitio tan icónico, por donde han pasado las estrellas más reconocidas del mundo, he tenido la suerte de ir, subirme a ese escenario a cantar, a hacer mi trabajo.

¿Te gustaría volver a participar en otra gala de los Oscar?, ¿crees que sería posible?

Yo me lo creo todo ya, después de todo lo que me ha pasado en la vida, nunca digo 'Nunca jamás' porque cosas que creía imposibles me han sucedido, quién sabe, por qué no...

¿La de Frozen ha pasado a ser tu canción favorita de Disney después de esa experiencia?, ¿o hay alguna otra que guardes en tu corazón?

Esa es mi favorita a nivel profesional, porque ha sido una de las películas más vistas de la historia, me ha llevado a los Oscar..., pero si miro a mi recuerdo infantil me voy a la de La Sirenita, que es mi preferida y lo va a ser siempre, Parte de él, en la que ella está bajo el agua y quiere salir. Me identificaba con ella porque era inconformista, aventurera, quería explorar... Es una pedazo de canción. Si tengo que escoger un personaje, me quedo con Elsa, ya no es una princesa, es una reina, tiene poderes, fuerza y un caracter rebelde y luchador.

Qué es lo que más has echado de menos este año?

Trabajar (risas). He trabajado, pero no al nivel que estaba acostumbrada. Echo mucho de menos el contacto con el público, subirme a un escenario a cantar, estar en un teatro, en un show live... y eso se truncó. En estos nueve meses que llevamos de pandemia he hecho dos actuaciones. Ha sido muy complicado.

¿Y estas Navidades tienes más actuaciones?

Lo tengo a tope, tengo 15 actuaciones, en Málaga, Sevilla, Madrid, Valencia y otros lugares de España. La gente quiere celebrar la vida, quiere celebrar la Navidad. Y con todas las medidas de seguridad, se puede hacer. Estoy feliz, contenta de poder reactivarme, de poder hacer que la gente desconecte, viva la música en directo... Tenemos que reconvertirnos, no podemos hacer lo que hacíamos antes. Ahora, a lo mejor hay que hacer cuatro actuaciones en lugar de una para llegar a la misma gente. Es más trabajo, pero yo lo hago con mucho gusto, lo importante es seguir creando buenos momentos, momentos mágicos, que la música siga viva, y poder seguir dedicándome a lo que llevo haciendo veinte años.

Llevas casi seis años de amor con tu pareja. ¿Tenéis planes de boda?

Antes de que llegara la pandemia lo estábamos pensando, pero se quedó ahí, en el aire. Supongo que sí, que llegará ese momento. Nos haría mucha ilusión poder celebrar una boda y poder invitar a todos nuestros amigos, pero lo vamos a dejar para cuando podamos hacerlo como queremos, tranquilos, sin que haya que pensar en las mascarillas, en la seguridad... así que no tenemos prisa.

¿Y te gustaría tener hijos?

Estamos también dándole vueltas al tema, pero es una cosa de dos, estamos ahí... (risas).

Hablando de bodas, la de tu amiga Chenoa ha tenido que posponerse por el coronavirus, ¿ya tenías listo el vestido?

No, todavía no. Tenía mucho tiempo, la boda iba a ser en junio y fue en febrero cuando decidieron posponerlo. Se ha quedado en stand by, pero tendrá que ser cuando pueda ser, forzar las cosas nunca sale bien.

Sigues teniendo relación con todos los compañeros de OT, ¿además de Chenoa a quién ves más a menudo?

Con las chicas sigo teniendo muy buena relación, tenemos todas relación constante y diaria, con Natalia, Nuria, Geno... Las chicas hacemos bastante piña, con los chicos es más complicado, pero tenemos a Manu Tenorio que también está muy al tanto de todo lo que hacemos, Alejandro Parreño y también Javián, Naim... Tenemos un grupo muy chulo, están los que quieren, los que pueden... es un grupo en el que todo el mundo es bienvenido.

Si volvieras a empezar tu carrera musical, ¿te presentarías de nuevo a OT o te interesaría otro de los actuales programas?

Sí, me presentaría. No hay ninguno que me guste más. Creo que algunos están muy bien, me parece muy interesante el formato de La Voz, que no te vean y el físico sea secundario me parece muy chulo... pero la experiencia es muy distinta, no entras en una academia ni tienes una experiencia diaria y una formación como en OT.

Has adelgazado mucho en los últimos meses y luces una imagen espectacular, ¿qué has hecho para conseguirlo?

He hecho una dieta, que ya es la tercera vez que la hago, con la supervisión de un médico, el doctor Ortiz, que está en Sevilla pero me hace los controles y analíticas de forma telemática. En tres meses he adelgazado diez kilos.

Te sientes mejor con tu nueva silueta?

Sí, me siento mucho mejor. Y no me aburro comiendo, hacer dieta es duro pero es muy variada y va acompañada de complejos vitamínicos, así que no me siento débil ni decaída, todo lo contrario, me siento superactiva. Se trata de reeducar la mente, concienciarte de lo que quieres hacer y hacerlo.

