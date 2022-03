Ana Boyer, encantada con el logro de Fernando Verdasco durante su recuperación

Fernando Verdasco dio un buen susto a sus seguidores cuando compartió una foto desde un hospital de Los Ángeles (California). Afortunadamente, él mismo informaba poco después que acababa de salir con éxito de una operación en la rodilla para "poder volver a jugar sin dolor". Tras la intervención quedaba, sobre todo, paciencia y la mejor medicina: el cariño de Ana Boyer y de su hijo Miguel. Un mes más tarde, parece que evoluciona estupendamente y ya ha conseguido algo fundamental como caminar sin la ayuda de las muletas. El tenista celebraba este hito en su recuperación con una imagen que ha encantado a su mujer.

"Primer día andando sin muletas", ha escrito el deportista, que acaba de cumplir 37 años, junto a una fotografía en la que aparece muy elegante con vaqueros y amaricana sin quitar el ojo de sus pasos. Ana ha respondido con varios emojis con corazones en los ojos con los que ha expresado lo ilusionada que está de que la rehabilitación marche según lo previsto y de que por fin se despida de las muletas que le han acompañado el último mes. Además de su esposa, sus fans también se han unido a los mensajes de ánimo y a las felicitaciones.

Aunque el empeño y fuerza de voluntad del tenista han sido claves en el proceso de recuperación, no hay duda de que el apoyo de Ana y del pequeño Miguel, también tienen buena parte de responsabilidad en la buena noticia que ha anunciado. Ellos son su principal motivo para sonreír después de una complicada temporada de la que hacía balance recientemente. “Ha sido un año durísimo en lo que al tenis se refiere, con lesiones, pocos torneos jugados, pocos días de entrenamientos realizados por culpa de esas lesiones, malas sensaciones e injusticias como la de Roland Garros, la cual me ha afectado mucho mentalmente y anímicamente. Pero voy a mirar hacia adelante”. decía con optimismo antes de asegurar que las ganas no se le había acabado.

Además, otra gran razón para mirar al futuro con ilusión es el embarazo de Ana Boyer, que ella misma anunciaba en la revista ¡HOLA! el pasado mes de julio, cuando estaba de cuatro meses y decía que ya empezaba a notarse la barriguita. Anunciaba entonces que su segundo hijo llegará a finales de año, coincidiendo con la etapa navideña, una fecha muy significativa y llena de recuerdos por varios motivos. El primero de ellos es que justo en diciembre de 2019 volvieron a España procedentes de Catar, donde viven normalmente, y celebraron el bautizo de Miguel. Una bonita ceremonia íntima en la que las hermanas de ambos, Tamara Falcó y Sara Verdasco, ejercieron como madrinas. "Hemos decidido que en lugar de un padrino y una madrina, nuestro hijo tenga dos madrinas: Pero también tiene un padrino 'suplente', que es mi sobrino Alejandro, el hijo mayor de Chábeli", nos contaba la empresaria. Lo que también hace especial al mes de diciembre es que es la fecha que eligieron para convertirse en marido y mujer en 2017 y después de cuatro años de noviazgo.

