Maribel Nadal muestra lo que no vimos del triunfal día de su hermano Rafa

Ayer fue un día muy especial para Rafa Nadal que, por la mañana, recibía la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo por parte de la Comunidad de Madrid y, por la noche, visitaba 'El Hormiguero' con Pablo Motos, programa que fue lo más visto del día, en el que balear contaba anécdotas que no sabíamos hasta la fecha. "He llorado muchas veces viendo películas, soy de lágrima fácil, con E.T. cuando era pequeño, El Rey León, con Titanic también”. El campeón de 20 Grand Slams confesaba que es de lágrima fácil y también nos sorprendía cuando reveló que Más, de Alejandro Sanz, fue el primer disco que se compró, y que le gusta asistir a conciertos en directo si tiene ocasión. Ha estado “en varios de Julio Iglesias, estuve viendo a Shakira en Montreal, a David Bisbal". Pero Rafa no estuvo solo en un jornada tan especial. Su hermana Maribel Nadal lo siguió a todos los actos y, a modo de paparazzi, captó lo que el ojo no vio. Dale al play y no te lo pierdas.

