La hija de la ex Miss España, Raquel Rodríguez, una de las favoritas para ganar 'Idol Kids'

"Increíble, me sobran las palabras", estas fueron las impresiones de Isabel Pantoja cuando escuchó a Anne Arrinda en los castings de 'Idol Kids'. Desde entonces, la adolescente de 14 años se convertía en una de las grandes favoritas para el triunfo, condición que refrendó en las semifinales cuando dejó impresionados a todos los miembros del jurado interpretando 'New rules' de Dua Lipa. "No es amor de madre... se llama talento .. admiración mi niña @anne.arrinda", tras la actuación, su madre, Raquel Rodríguez, expresaba el orgullo que siente por su hija, confesando además que "La vena artística la ha heredado de mí". Anne es fruto de la unión de la que fuera Miss España en 1994 con el empresario Gorka Arrinda. De esa relación nacieron tres hijos; Markel, de 19 años, Iker, de 18 años, y Anne, de 13, pero la pareja se separó en enero de 2008. A pocas horas para la gran final de 'Idol Kids', Anne se presenta como una de las grandes favoritas. ¿Te gustaría ver la bonita relación que mantienen madre e hija? Dale al play y no te lo pierdas.

- Anne Arrinda, la hija de la ex Miss España Raquel Rodríguez, deja sin palabras a Isabel Pantoja en 'Idol Kids'

