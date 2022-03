¡Corte de pelo para dos! El plan de cumpleaños de Fonsi Nieto con su bebé

Han sido unos meses de sentimientos encontrados para Fonsi Nieto. Además de ver cómo su vida cambiaba de un momento a otro por culpa de la pandemia, tuvo que enfrentarse a la muerte de dos personas muy importantes para él, su padre y su abuela, que fallecieron con días de diferencia. El expiloto de Moto GP ha demostrado una gran fortaleza y ha conseguido recuperar la sonrisa gracias a su familia, que se ha visto completa con el nacimiento de su segundo hijo, Hugo, el pasado 29 de octubre. Desde que nació se ha convertido en su mayor alegría y solo hay que ver las imágenes tan bonitas que protagonizan juntos para demostrarlo.

VER GALERÍA

Esta semana, el DJ ha celebrado su 42º cumpleaños y lo ha hecho de una manera muy especial. Además de la felicitación de su mujer y de soplar las velas en una riquísima tarta de chocolate y merengue, Fonsi aprovechó para visitar la peluquería y estrenar nuevo corte de pelo. "Puesta a punto con el mejor", escribió en sus redes sociales junto a esta foto en la que aparece en el salón de Tuco Peluqueros, que tiene clientes tan conocidos como Antonio Orozco, Iker Casillas, Miguel Abellán... Eso sí, no fue una visita cualquiera, ya que aprovecharon para que le hicieran a Hugo su primer corte de pelo. Para que estuviera más tranquilo y no se asustara, Marta le llevaba en una mochila portabebés mientras el peluquero utilizaba una maquinilla. La mujer de Fonsi no le quitaba ojo y estuvo muy pendiente en todo momento.

- La foto más bonita de Fonsi Nieto con su bebé

Primeras semanas siendo uno más

El 30 de abril de 2017, Fonsi y Marta se prometieron amor eterno en una romántica boda en Ibiza que estuvo llena de sorpresas, anécdotas y mucha diversión. Tres años después, la pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo en común (el segundo para el DJ, que ya tiene a Lucas, fruto de su relación con Alba Carrillo) y no pueden estar más felices, disfrutando al máximo de cada minuto que pasan junto al pequeño Hugo. "Hoy cumple un mes la persona mas importante y que en menos tiempo me ha cambiado la vida, un mes de mil emociones y sentimientos que no cambio por nada del mundo", escribió Castro, que quiso darle las gracias "por elegirme para ser tu mamá". "Sigue teniendo paciencia conmigo que aún me queda mucho por aprender", publicó junto a una preciosa foto de familia en la que aparece su bebé en compañía de su fiel guardián Pikes. "Mis chiquitines", respondió el expiloto.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.