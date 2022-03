¡Ya queda menos! Ana Morgade presume de curvas premamá

Loading the player...

Ana Morgade anunció en septiembre su embarazo con mucha ilusión. "En esta foto salen dos personas. Me siento feliz y afortunada, y tenía unas ganas locas de compartirlo, titis", comentó junto a la instantánea en la que mostraba su tripita. A lo largo de estas meses, la presentadora de yu, no te pierdas nada ha continuado compartiendo imágenes de su día a día con normalidad. Sin embargo, la ropa holgada no siempre permite ver su embarazo. En esta ocasión, Ana ha querido lucir "curvas" con un bonito posado premamá. Dale al play y no te lo pierdas.

