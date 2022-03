El hijo de Manuel Carrasco y Almudena Navalón se intenta meter... ¡en la lavadora!

Los 'peques' de la casa tienen la capacidad de sacarnos una sonrisa cuando menos te lo esperas. Ya sea haciendo muecas, con su risa contagiosa o con alguna de sus trastadas, nos regalan momentos muy divertidos que quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Eso es lo que le ha sucedido a Almudena Navalón, que ha querido inmortalizar con su teléfono móvil una de las travesuras que ha hecho su hijo pequeño. "Sonrío al recordar a la albondiguilla dentro y ahora parece que quiere inspeccionar otros lares...", ha escrito la mujer del cantante Manuel Carrasco junto a esta foto tan simpática.

En ella vemos a Manuel, que está a punto de cumplir nueve meses, explorando el interior de la lavadora para ¿quién sabe? terminar metiéndose dentro de ella. El segundo hijo de la pareja está para coméselo, vestido con un mono de color gris con estampado de estrellas. "¡Buen ayudante para hacer la colada!", "Qué pillín", "Ese es el hobby de mi niño también", "¡Cuidado que no se meta!", "Cómo ha crecido", "La infancia es una etapa maravillosa", "Menudo bombón" o "Qué foto tan graciosa", han opinado sus fans al ver al pequeño en plena acción.

Aunque todavía no tiene ni un año, Manuel ya nos ha regalado sus fotos más entrañables. Lo mismo que su hermana mayor, Chloe, que vino al mundo el 9 de junio de 2017, y a la que hemos visto crecer día a día, protagonizando posados en familia de lo más entrañables, además de vídeos musicales que demuestran que podría haber heredado la vena artística de su padre.

Un nuevo éxito

No está siendo una época fácil para muchos artistas, y es que la pandemia les ha obligado a cambiar todos los planes que tenían previstos para estos meses. Manuel Carrasco es uno de los que lo ha vivido en primera persona y, de hecho, ha estado un tiempo alejado para poder adaptarse a esta "nueva normalidad". "He estado bastante ausente estos últimos meses. Un poco por todo y un poco por nada, ya sabéis este tiempo raro... Echo de menos tantas cosas... A vosotros, sobre todo", confesó el intérprete de Déjame ser. A pesar de que el que fuera concursante de la segunda edición de Operación Triunfo quiso mostrar su nostalgia en estos momentos tan difíciles, acaba de recibir la mejor de las noticias. Así lo ha compartido con sus fans publicando esta foto en la que le vemos posando de lo más sonriente. "¡Qué pasada! La Cruz del Mapa alcanza su cuarto platino. ¡Esto es todo por vosotros! ¡Gracias al gran equipo que me acompaña!", ha dicho emocionado.

