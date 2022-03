¿Cómo maneja Kate Middleton las rabietas de sus hijos?, ella misma lo explica

Loading the player...

Una de las grandes pasiones de la duquesa de Cambridge es la fundación 'Early Years' y, como ha confesado en númerosas ocasiones, los primeros años en la vida de un niño son cruciales: "La gente me pregunta a menudo por qué me preocupo tan apasionadamente por los primeros años. Muchos creen erróneamente que mi interés proviene de tener mis propios hijos. Pero la paternidad no es un requisito previo para comprender la importancia de los primeros años". Este sábado, Kate Middleton dio respuesta a las preguntas de distintas personas que giraban en torno a este asunto. Durante toda la charla, la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis estuvo cercana y muy simpática y contó, entre otras curiosidades, qué es lo que más le gustó de su propia infancia o cómo maneja las rabietas de sus hijos en palacio. ¿Te gustaría conocer las respuestas de la duquesa de Cambridge a las preguntas de sus admiradores? Dale al play y no te lo pierdas.

Kate Middleton se convierte en la mejor vestida del mundo, solo superada por...

