Megan Fox pide el divorcio de Brian Austin Green

Casi siete meses después de su separación, Megan Fox ha pedido el divorcio a su marido Brian Austin Green. Además, aunque la expareja pretendía acabar bien después de diez años de matrimonio (casi 16 estando juntos) y tres hijos en común, lo cierto es que han iniciado un cruce de acusaciones que no para. Según ha informado en las últimas horas el portal de noticias de entretenimiento TMZ, la intérprete de Transformers habría presentado una solicitud de separación ante un tribunal de Los Ángeles y habría pedido obtener la custodia legal y física de los tres niños: Noah Shannon, de 8 años; Bodhi Ransom, de 6, y Journey River, de 4. De acuerdo con la petición, la actriz querría evitar que la tramitación dure más de la cuenta y que ambos se metan en una espiral de posibles indemnizaciones o demandas de manutención, un punto con el que su ex no parece estar del todo de acuerdo. ¿Lograrán llegar a un entendimiento?

El último enfrentamiento entre los actores surgía a principios de noviembre a raíz de que el actor de Sensación de vivir publicara una foto de su hijo en las redes sociales. Al verlo, la estrella de Jennifer's body publicaba un mensaje en el que recriminaba a su exmarido esta acción."¿Por qué Journey tiene que estar en esta foto? No es difícil cortarlos o elige fotos en las que no aparezcan. Ayer tuve un gran Halloween con ellos y notarás que no aparecen en mi perfil. Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos en redes sociales", escribía ella muy enfadada. Además, Fox comenzaba hace ya más de cinco meses una relación con el rapero Machine Gun Kelly, con el que hizo su debut como pareja hace tan solo unos días en la gala de los American Music Awards.

La actriz estrenaba este pasado domingo nuevo tatuaje en honor a su actual novio, al que conoció en el set del filme Midnight in the Switchgrass de Randall Emmett. Por lo que se ha podido ver en imágenes suyas de los últimos días, Megan se ha grabado a la altura de la clavícula las palabras "el pistolero", en español, que hace referencia al nombre del artista ("ametralladora Kelly"). ¿Será el amor definitivo de la actriz? Les deseamos todo lo mejor.

