El revelador título del nuevo single de Kiko Rivera, ¡dará mucho que hablar!

Siempre se ha dicho que Isabel Pantoja lanzaba mensajes a través de sus canciones y que, en algunas ocasiones, cambiaba las letras de sus famosos temas en función del momento personal que estuviera viviendo. Pues parece que Kiko Rivera se ha fijado muy bien en la estrategia de su madre porque, para su nuevo single, ha escogido un título muy revelador. El dj lleva un mes en el ojo del huracán debido a las durísimas declaraciones que hizo contra Isabel Pantoja. Desde entonces, no ha dejado de estar en el foco de la noticia y, más en esta semana, que fallecía el padre de su mujer, Irene Rosales, tras una larga enfermedad. La folclórica no estuvo presente en el entierro aunque sí envió una corona de flores. A pesar del dolor, Kiko continúa con su carrera como cantante y ya se encuentra últimando su próximo trabajo que verá la luz en unos días, coincidiendo con la salida al mercado del disco de Isabel Pantoja. ¿Te gustaría saber cómo se llama el nuevo single de Kiko Rivera? Dale al play y no te lo pierdas porque ¡dará mucho que hablar!

