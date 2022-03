'¡Barra libre de milk-tonics!' La curiosa 'cita' de Natalia Sánchez y Marc Clotet

Las de los sábados son noches de desenfreno por excelencia, especialmente en los tiempos prepandemia, pero para los que son padres de niños pequeños, como Natalia Sánchez y Marc Clotet, la juerga adquiere otros matices. La que fuera protagonista de Los Serrano suele hablar con mucha naturalidad de todos los aspectos de la maternidad y compartir muchas de las rutinas con sus hijos con mucho humor. En esta ocasión, ha presentado a sus seguidores a su 'cita del sábado noche' que, como no podía ser de otra manera, es Marc. Eso sí, a la hora de contarnos su plan, está claro que difiere bastante de lo que habitualmente se entiende como una fiesta nocturna y no será por falta de entretenimiento.

Natalia Sánchez y Marc Clotet abren su álbum con los peques ¡y conquistan!

"Os presento a mi cita del sábado noche...", comenzaba Natalia junto a un bello primer plano en el que aparece con Marc Clotet posando muy cariñosos con la ciudad de Barcelona al fondo. "Nuestro planazo de hoy: primero un poquito de 'Sofá-Party', luego 'disco-pañales' y, para terminar, yo luego me voy al 'after-teta' toooda la noche. Y barra libre de 'milk-tonics', ¡que me va la marcha! ¿Alguien tiene nuestro mismo planazo de sábado?", escribía desatando las risas de sus seguidores, muchos de los cuales se identificaban totalmente con su agenda nocturna. Tras las bromas, la actriz recordaba con nostalgia los tiempos, que seguro que no tardarán en volver, en los que la pareja disponía de tiempo para ellos: "Ayyy...Qué ganas de volver a tener un poquiiiito de tiempo para nosotros, @marc_clotet ... pero creo que...todavía queda... ¡Disfrutad de vuestro plan, sea cual sea!".

A pesar de que es inevitable añorar ciertas costumbres que con la llegada de los niños quedan relegadas a un segundo plano, lo cierto es que Lía, de casi dos años, y Neo, que cumple este domingo seis meses, han llenado la casa de alegría y sus padres disfrutan de cada una de sus ocurrencias y travesuras. Una de las últimas anécdotas que ha compartido Natalia es el ¿abrazo? de su hija a su hermano pequeño. La niña se abalanzaba sobre el bebé de tal manera, que su madre preguntaba entre risas a sus seguidores si su intención sería darle un abrazo o tal vez hacerle una llave de judo.

La pareja comenzó su relación en 2013, tras coincidir en una obra de teatro y ahora compaginan sus proyectos con la crianza de los dos reyes de la casa. “Natalia es una mujer diez y ella está al pie del cañón ocupándose de la niña 24 horas, por eso yo puedo estar aquí", confesaba Marc Clotet a los micrófonos de HOLA.com durante la última edición de los premios Goya. Recientemente, la actriz anunciaba ilusionada su vuelta a la pantalla tras dar a luz a su segundo hijo. “Me moría de ganas por contaros en qué andaba metida y ¡por fin puedo gritarlo a los cuatro vientos! Estamos inmersos en el rodaje de Los herederos de la tierra, la segunda parte de La Catedral del mar, dos novelas increíbles de Ildefonso Falcones llevadas a la pequeña pantalla de la mano de Netflix y Diagonal Tv, casi nada...” señalaba Natalia hace pocos días sobre el proyecto que compartirá con Yon González, Elena Rivera, María Rodríguez, Pere Arquillué, Manel Sans, Mercedes León, Rodolfo Sancho y Michelle Jenner, entre otros.

