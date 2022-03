Así preparan la Navidad las celebrities: Pilar Rubio, David Beckham, Cristina Pedroche...

Loading the player...

Las navidades están a la vuelta de la esquina y, aunque este año debido a la pandemia no habrá demasiadas celebraciones, nunca hay que perder el espíritu navideño, sobre todo en las casas en las que hay niños. Por eso, muchas de nuestras celebrities ya han comenzado a decorar sus hogares con los típicos adornos de estas fechas. María Pombo y Pablo Castellano, por ejemplo, se han unido a María García de Jaime y su familia y, entre todos, han montado el árbol de navidad. No son los únicos que ya se han puesto manos a la obra. Pilar Rubio se ha vestido elegantísima para dar la bievenida a una de las fiestas más familiares del año. Otras celebrities como Cristina Pedroche, Almudena Cid y Malena Costa se encuentran ya inmersas en plenos preparativos. ¿Te gustaría saber cómo preparan la navidad David Beckham y su hija Harper, o cómo Paz Padilla canta villancicos alegrando a todo Telecinco? Dale al play y no te lo pierdas.

