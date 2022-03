La coreógrafa y bailarina Tamara Rojo será madre a los 46 años

La bailarina y coreógrafa española Tamara Rojo está a un paso de cumplir su sueño de ser mamá. La directora artística del Ballet Nacional de Inglaterra, de 46 años, y su novio, el bailarín mexicano Isaac Hernández, de 30 años, esperan su primer hijo, según ha señalado en exclusiva el diario ABC. La pareja mantiene un noviazgo desde hace cuatro años y ha dado un paso más en su relación. Su bebé nacerá el próximo mes de marzo, tal y como confirma la citada publicación de fuentes cercanas a los futuros papás.

Desde que comenzaron su historia de amor la diferencia de edad nunca ha sido un impedimento. "Me hace sentir afortunada. Es increíble. Lo recomiendo encarecidamente. La diferencia de edad -16 años- en nuestro caso es muy positiva", confesó la artista en una de las pocas entrevistas que ha dado acerca de su vida privada para el diario Evening Standard en 2013. Entonces dejó en el aire la posibilidad de casarse con Isaac Hernández. "Pregúntale a él", respondió. En cuanto a la maternidad, no dudó en pronunciarse en tono de broma. "Creo que ya es un poco tarde para tener 11 hijos", declaró entonces, aunque nunca dio por descartada la idea de ser madre.

Tamara Rojo dirige desde 2012 el Ballet Nacional de Inglaterra, una de las compañías más prestigiosas del mundo, a la que incorporó a su pareja, motivo por el que le llovieron críticas de algunos de los bailarines de la compañía en The Times. La coreógrafa y directora artística tuvo que conceder una entrevista para defenderse de las duras acusaciones. "Llevamos año y medio de relación y hemos sido honestos desde el principio porque no queremos animosidades; él viene de la Ópera de París y del Mariinski de San Petersburgo y ha ganado todos los premios, así que no le faltan méritos para estar donde está", declaró a Evening Standard. "Yo presenté el fichaje de Isaac al Consejo de Administración del ENB y les informé de nuestros vínculos personales, y fue aceptado por sus propios méritos, sin incompatibilidades", quiso zanjar la polémica.

La pareja vive en Londres, ciudad a la que partió la bailarina hace más de dos décadas años y en la que ha establecido su hogar y pronto formará una familia. En 1996 comenzó en el Ballet de Escocia, en el año 200 fue fichada por el Royal Ballet de Londres y dos años después fue nombrada directora del Ballet de Inglaterra. Su ascenso ha sido imparable y en el año 2016 fue condecorada con la máxima distinción que el Reino Unido puede otorgar a alguien que no es del país y recibió de manos del príncipe Carlos de Inglaterra la Orden del Imperio británico por su contribución a la danza. "Le debo mucho al Reino Unido, pues me ha brindado muchas oportunidades, una gran realización personal y felicidad en los todos estos años que ha sido mi casa". Tamara Rojó también recibió el Premio Príncipe de Asturias para las Artes en 2005 y en 2012 los reyes don Juan Carlos y doña Sofía le entregaron la Medalla de Oro a las Bellas Artes.

