Elsa Pataky se hace un nuevo tatuaje y sus hijos también se apuntan... a su manera

Loading the player...

Elsa Pataky tenía 15 años cuando se hizo su primer tatuaje. Era una “runa vikinga relacionada con el dios Thor”, tal y como la actriz explicó a ¡HOLA!, algo que resultó ser premonitorio. “Con el tiempo, me he terminado casando con Thor”, agregó. Tras aquel primer tattoo vinieron muchos otros, entre ellos, uno que se hizo a juego con su excuñada Miley Cyrus. Ahora, ha decidido añadir uno más a su colección. Ha mostrado en vídeo el momento en el que el tatuador trabajaba, un proceso que, a juzgar por su expresión, ha sido algo doloroso. Pero no ha sido la única que ha vuelto a casa con un dibujo en la piel. Sus hijos también querían un tatuaje, y lo han hecho... a su manera. Dale al play y no te lo pierdas.

-Elsa Pataky felicita a la madre de Chris Hemsworth en su 60 cumpleaños y... ¡parecen hermanas!

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.