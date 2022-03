El nuevo trabajo de Carmen Borrego en el que coincidirá con Cayetano Martínez de Irujo

La carrera profesional de Carmen Borrego arranca una nueva aventura. La colaboradora de Viva la vida se incorporaba este pasado lunes 16 de noviembre a la mesa de debate de Está pasando, programa presentado por Inés Ballester cada tarde desde las cinco y media en Telemadrid. Así, la hija de María Teresa Campos participará comentando los temas más actuales junto a Cayetano Martínez de Irujo, quien hace poco hablaba sobre sus memorias; Juan del Val, escritor y marido de Nuria Roca; y Juan Luis Galiacho, entre otros, tal y como confirmaba hace unos días la cadena autonómica. Aunque todavía no se sabe cuántos días acudirá la hermana de Terelu, parece que podrá compaginarlo perfectamente con el formato presentado por Emma García, ya que uno se emite de lunes a viernes y el otro los fines de semana.

Gracias a esta nueva aventura cambia así la mala situación económica por la que pasaba hermana de Terelu, quien precisamente se consagró hace años como presentadora en la cadena autonómica. Hace unos meses, Carmen Borrego reconocía en el plató de Viva la vida que no era su mejor momento por culpa del coronavirus. "Me preocupa mi situación económica. No soy una persona de comprarme grandes cosas, grandes viajes... Mi nivel de vida es normal, no me considero una persona despilfarradora, pero he dicho que estoy pasando un mal momento económico porque las cosas en mi casa han cambiado. Cada vez he ido trabajando menos, la pandemia ha dejado paralizados muchos proyectos de mi familia y eso me ha hecho tener que tener mucho cuidado", explicaba reconociendo que incluso cabía la posibilidad de regresar a Sálvame.

Aunque en los últimos meses muchos compañeros de profesión criticaron a la colaboradora y ella llegó a pensar en dejar la televisión, lo cierto es que este cambio de cadena también le vale a Borrego como uno de aires. Además, los fichajes estrella de Cayetano y Carmen no son las únicas novedades del espacio de Inés Ballester. Entre los cambios que llegan al formato también se encuentra la sección sobre nostalgia que conducirá el periodista Hilario López Millán y la llegada de la expolítica Celia Villalobos, a quien podemos ver cada martes en las cocinas de MasterChef Celebrity. Estas incorporaciones se suman así a los rostros habituales de Cristina Almeida, Isabel San Sebastián o Rosa Villacastín, entre otros.

