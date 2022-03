Alexander, el hijo de Alejandro Sanz, cumple 18 años y recibe las felicitaciones de Rachel Valdés y Raquel Perera

Alejandro Sanz ha compartido una profunda reflexión ante una fecha muy señalada. "No creo que sea una coincidencia que hoy sea el cumpleaños de mi padre, Jesuli, y de mi hijo Alexander; ambos artistas de vida y de música. Ojalá hubierais coincidido en el tiempo, así podríais entender la suerte de poder disfrutaros, quereros y admiraros. Hoy, soy un padre y soy un hijo celebrando vuestra vida ❤️". Alexander, su hijo mayor nacido de su relación con la diseñadora Valeria Rivera, cumple hoy 18 años, fecha que coincide con el aniversario de su padre, que hoy hubiera cumplido 90 años y que falleció en 2005 tras una larga enfermedad.

-Alejandro Sanz pide disculpas a su hijo Alexander por un 'fallo imperdonable'

Su pareja Rachel Valdés se ha sumado a las felicitaciones: "Felicidades para dos grandes hombres. Y felicidades a ti también amor, por unirles siempre. Hoy es un gran día. 🙏🏽💙💙💙 @kydthe1 Te adoro".

El artista ha publicado una fotografia de abuelo y nieto compartiendo su pasión por la música, afición que acompaña a Alejandro desde niño cuando su padre Jesús Sánchez le regaló una guitarra por su séptimo cumpleaños. Alexander ha heredado el talento de su padre, y aunque ahora es el único de los hijos del músico que no vive en España, con él mantiene una excelente relación. El joven de 18 años sigue los pasos de su padre y es todo un artista. Alejandro anunciaba emocionado el primer disco de su hijo. "Mi admiración tiene forma de persona. Mi hijo Alex: música en vena y disco en vuelo", señalaba el año pasado junto a una entrañable foto en blanco y negro en la que salen abrazándose sobre el escenario.

La cariñosa felicitación de Raquel Perera

El hijo del intérprete de Mi persona favorita toca el trombón desde pequeño y tiene tanto talento que Sanz quiso contar con él para su última gira de conciertos. "Una foto no puede abarcar todo el orgullo que siento como padre. Mi hijo Alexander me ha acompañado en los conciertos de #LaGira con un derroche de talento infinito. Compartimos vida, compartimos pasiones", escribió presumiendo con orgullo. En 2017 Alexander acompañó a su padre el día que fue reconocido como el mejor artista del año en los Grammy Latinos, una gala en la que se pudo ver su complicidad con Raquel Perera y su hermana Manuela. La exmujer de Alejandro Sanz también ha querido felicitar a Alexander con unas bonitas palabras que describen el gran cariño que siente por el hijo del músico. "Hay personas que hacen de su tiempo la mejor versión de sí mismos. Happy birthday Alex, pequeño gran hombre".

Alexander nació en el año 2002, pero su padre no dio a conocer la noticia hasta 2006. El músico se armó de valor para anunciar que había sido padre por segunda vez cuando aún estaba con Jaydy Michel. “Ante el peligro de que aspectos íntimos de mi vida se vean quebrantados con infundadas especulaciones, opto yo mismo por comunicar lo que en realidad nunca he ocultado a mi entorno más cercano, y es que soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander, de tres años de edad, nacido fuera de mi relación por todos conocida”, indicó y añadió que había mantenido esta paternidad en secreto por “expreso deseo de la madre, una mujer totalmente ajena a la vida pública; por proteger la intimidad de mi hijo y porque nunca he aireado mi vida privada. Quiero que se sepa la gran satisfacción que supone para mí tener este hijo, así como lo es tener a mi hija, no deseando otra cosa sino que vivan y se críen felices con el cariño incondicional de sus madres y del mío, así como mantenerles ajenos a la curiosidad que por parte de personas malintencionadas pudieran tener por el mero hecho de ser mis hijos", explicó sobre la polémica en la que se vio envuelto y que, aunque no fue la causa final de que acabara su relación con Jaydy, sí fue decisiva.

-Valeria Rivera: 'Me enamoré y quería estar con él pero jamás hubiera deseado quitarle el hombre a Jaydy Mitchel'

