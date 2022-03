Este es el motivo por el que Jorge Javier Vázquez pasó solo la Nochebuena

Jorge Javier Vázquez ha vivido un año repleto de altibajos. A pesar de los grandes éxitos que el presentador ha logrado, han sido varios los contratiempos de salud con los que ha tenido que lidiar. Quizás por este motivo, el catalán ha decidido poner tierra de por medio para vivir así unas Navidades atípicas en las que estar únicamente consigo mismo. Así lo ha confesado él mismo en su blog de Lecturas bajo el título 'He cenado solo en nochebuena'. "Esta vez he querido viajar solo por tres razones: porque necesitaba ordenar mi cabeza después de un año movidito, porque debía evitar cualquier distracción ya que tenía que ponerme a fondo con mi nueva función y porque quería estar conmigo a ver qué tal me llevaba", ha dicho él mismo.

VER GALERÍA

Unas palabras con las que ha tratado de revelar, con toda sinceridad, tanto el momento que está atravesando cómo cuáles han sido sus planes de Nochebuena y Navidad en este lugar paradisiaco. "Lo que más se me ha hecho bola hasta la fecha ha sido ir a cenar solo en Nochebuena (…) Empecé a pensar que le daría penita a alguno de los huéspedes del hotel, que me invitaría a cenar con su familia para no estar en soledad y a las malas desconocía si tendría fuerza para negarme", ha relatado Jorge Javier. Sin embargo, nada de eso sucedió.

A pesar de la imagen que él considera que puede proyectar, el presentador de Sálvame ha querido dejar claro que la timidez en muchas ocasiones se apodera de él. Sobre todo, en su vida personal. "En la tele y en el teatro no, pero fuera de mi espacio laboral soy de los que se ponen rojo a las primeras de cambio. Cuando me vi con mis pantaloncitos y mi polo blanco yendo a cenar me moría de la vergüenza", comenta Jorge Javier en su post semanal.

VER GALERÍA

Tras unos meses de intenso trabajo a sus espaldas, disfrutó de una velada diferente en la que su única compañía era él mismo. "Tuvieron que habilitar una mesa deprisa y corriendo. No me extrañó. Era la única persona que iba a cenar sola. Afortunadamente nadie me invitó a compartir mesa y mantel y estuve a mi rollo cenando al borde la playa", ha añadido. Minutos después recibió en su teléfono móvil felicitaciones de sus seres más queridos, quienes le recordaron lo importante que era para ellos.

Hace tan solo unas semanas Jorge Javier desveló el difícil momento anímico tras ser intervenido después del ictus que sufrió en el mes de marzo. "Me están medicando contra una depresión", dijo entonces.

