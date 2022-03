Macaulay Culkin no está 'solo en casa' esta Navidad Así es ahora la nueva vida del mediático actor alejado del ruido mediático

Macaulay Culkin fue el protagonista de una de las películas navideñas más populares de los noventa, Solo en Casa. El aclamado filme, del que posteriormente nacieron otras 4 películas de las que solamente Culkin participó en la segunda, es repuesto cada Navidad para entretener a niños y mayores con las divertidas triquiñuelas de Kevin McCallister, a quien su numerosa y alocada familia se deja olvidado en Chicago mientras se va de vacaciones a Francia. El largometraje lanzó al estrellato al joven actor y que le daría un enorme reconocimiento mundial. Este 2020 se cumplen 30 años del estreno de la primera parte de Solo en casa, y así ha cambiado la vida de su protagonista.

Actualmente el actor de 39 años vive alejado del foco mediático. Totalmente recuperado de sus problemas con determinadas sustancias, Macaulay trata de llevar una vida lo más tranquila posible al lado de su novia, Brenda Song. El intérprete lleva aproximadamente dos años saliendo con la ex chica Disney, conocida por interpretar a London Tipton en la serie original de Disney Channel, Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody. Precisamente por haber vivido prácticamente toda su infancia al calor de las cámaras, Brenda y Macaulay se entienden tan bien. "Los niños actores no podemos hablar de lo que fue, nos miramos a los ojos, asentimos y, simplemente, lo sabemos", aseguraba el actor hace tiempo hablando de su relación. Estas Navidades Culkin no las pasará 'solo en casa', estará acompañado de su gran apoyo y baluarte, con quien estos días ha vuelto a dejarse ver disfrutando de un partido de fútbol americano, donde se les vio apoyando a Los Ángeles Rams y lucieron los colores de su equipo, que jugó y ganó en el Coliseo Conmemorativo de Los Ángeles contra los Arizona Cardinals.

La infancia de Macaulay Culkin no fue fácil, tampoco su adolescencia y primeros años de vida adulta, donde la adicción a las drogas y las malas compañías acabaron marcando su carrera y pasándole factura. Después del rodaje de las dos películas de Solo en Casa que protagonizó – el resto estuvieron encarnadas por otros actores-, el intérprete afrontó diferentes proyectos, como Mi Chica o The Good Son. Sea como fuere, pocas lograron el éxito que a día de hoy continúa manteniendo esta comedia familiar.

