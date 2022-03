Caroline Kepnes, autora de 'You', habla sobre el futuro de Joe Goldberg

You es una de las series más emocionantes de la actualidad, tal y como confirma el éxito que está teniendo su segunda temporada, estrenada el pasado 26 de diciembre. Joe Goldberg, protagonista interpretado por Penn Badgley, vuela a Los Ángeles para comenzar una nueva vida, debido a los acontecimientos de su primera temporada. Con la puesta vista en su regreso con la tercera tanda de episodios, una buena noticia para los fans de la novela original ha llegado después de que la escritora Caroline Kepnes confirmara una tercera novela. Aunque existen diferencias entre la ficción de la pantalla y de los libros, el arco del personaje se ha mantenido, por ello es más que revelador la decisión de la autora respecto al futuro de su protagonista: "Joe decide que va a ser una mejor persona y está muy orgulloso de sí mismo por ello".

(CUIDADO SPOILERS) En conversación con Entertainment Weekly, Caroline Kepnes se ha mostrado muy contenta de poner retomar a su personaje estrella puesto que su último libro no termina como se merece Joe: "Ese nunca podría ser el final porque es un momento de suspense". Aunque en esta segunda temporada las diferencias entre la novela y la serie han sido mayores que en su primera toma de contacto, son varias las claves que ha utilizado la ficción de Netflix de su original. Joe, Beck o Love han tenido un destino similar en ambas historias, aunque sí haya cambios en sus personalidades y decisiones. La propia escritora defiende al protagonista: "Muchas personas en su posición descienden a la oscuridad después de haber pasado por lo que él pasó".

Lo cierto es que esta segunda tanda de episodios ha sido mucho más polémica que su estreno. Netflix ha apostado por conocer aún con más detalles la vena criminal de Joe Goldberg, enseñando muchos más actos sangrientos que en su paso por Nueva York. Además, cuenta con la llegada de Love Quinn, un personaje que ha revolucionado la ficción por completo.

El propio Pen Badgley, que interpreta a Joe, se ha mostrado abiertamente triste por la deriva de su personaje en esta segunda temporada. "Cuando descubrí hacia donde se dirigía la historia me sentí un poco mal. Fue algo egoísta porque quería una resolución más positiva. Me di cuenta de que esta era la resolución más precisa, reflexiva, real y responsable. No, Joe no llega a tener eso", ha relatado en Digital Spy. Victoria Pedritti, fichaje estrella de esta temporada, da vida al nuevo interés amoroso de Joe, Love Quinn, convirtiéndose en la estrella de los episodios.

