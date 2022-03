Sandra Barneda hace balance del 2019: 'Gracias por hacerme más vulnerable'

"2019 podría decir que no ha sido un gran año para mí". Así comenzaban las palabras que Sandra Barneda ha compartido con todos sus seguidores. Con ellas, la periodista ha querido hacer un profundo y honesto balance de un año en el que ha tenido que sobreponerse a varios baches. Por un lado, en el terreno personal, a causa de su sonada ruptura con Nagore Robles. Por otro, en el profesional, dado que ha dejado de ser una cara habitual en los espacios de Mediaset. Un texto cargado de sentimiento que ha acompañado de una imagen de primer plano, en la que aparece pensativa, seria y con gafas de sol.

Tras una primera frase en la que reconoce que no ha sido su mejor año, la catalana continúa: "pero sería injusta con todo lo que me ha dado y todo lo aprendido. Si no encuentras tu propia fuerza, de poco sirve lo que hagas. Si dejas de valorar tus méritos, los halagos son lluvia mojada. 2019 ha sido mi año Maestro". El mensaje deja ver que a pesar de los malos momentos que ha vivido, estos meses han sido puro aprendizaje y autoconocimiento, llegando a catalogar el año de un año "maestro".

Por supuesto, no se olvida de agradecer todo el apoyo recibido: "Gracias a tod@s los que me habéis acompañado, reído y llorado junto a mí". Un agradecimiento que ha repetido en sus stories, respondiendo a todos los mensajes de ánimo recibidos tras su sincera publicación, en la que también deja claro que tiene capacidad de dejar atrás los malos momentos y energía para afrontar todo lo que está por venir: "Los años pasan y el baile continúa". Para terminar, la comunicadora se ha dirigido directamente al 2019, para dedicarle las últimas frases: "Tengo que reconocerte que has tardado en gustarme, y aunque no serás de mis favoritos, seguro que uno de los que no olvidaré. 2019, gracias por hacerme más real, más vulnerable".

Pese a que los rumores en torno a una posible ruptura entre Sandra Barneda y Nagore Robles ya habían saltado a los medios no era hasta finales del pasado mes de septiembre cuando se 'confirmaba' el fin de su relación. Nagore dejaba de seguir a la que había sido su pareja durante tres años en Instagram tras un tiempo de distanciamiento. Todo ello en medio de un periodo profesional delicado para la periodista, con la que dejaron de contar para los realities de Mediaset y que solo ha tenido cierta continuidad televisiva con la sustitución de Emma García en Viva la vida durante el verano hasta su incorporacion a la Isla de las tentaciones. Además, si bien se postulaba como relevo de Toñi Moreno en Mujeres y Hombres y Viceversa cuando esta comenzara su baja maternal, finalmente ha sido Nagore, colaboradora del espacio, quien se quede al frente.

