Zac Efron tranquiliza a sus fans tras conocerse su grave ingreso hospitalario

Zac Efron ha vivido un gran susto durante su última aventura. El actor tuvo que ser hospitalizado de urgencia por una infección tifoidea en Australia mientras se encontraba grabando Killing Zac Efron, un reality de supervivencia que protagoniza y que se desarrolla en Papúa Nueva Guinea. Así lo ha confirmado recientemente The Sunday Telegraph, que asegura que el estadounidense tuvo que ser evacuado de urgencia en avión junto a varios auxiliares médicos e ingresado en el hospital St Andrews War Memorial, situado en la ciudad australiana de Brisbane.

VER GALERÍA

Los preocupantes titulares de los medios internacionales -que han hablado, incluso, de una infección con altas probabilidades de mortalidad- alarmaban a los fans del protagonista de High School Musical. Sin embargo, él mismo ha querido tranquilizarles a través de un mensaje en el que ha agradecido todo el apoyo recibido. "Estoy muy agradecido con todos los que se han acercado. Enfermé en Papúa Nueva Guinea, pero me recuperé rápidamente y pude terminar las increíbles 3 semanas allí. Estoy en casa para disfrutar de las vacaciones con mis amigos y familiares. Gracias por todo el amor y la preocupación, ¡nos vemos en 2020!", eran las palabras que un recuperado Zac Efron compartía junto a una foto en la que aparece rodeado de niños durante sus días en Oceanía.

Tal y como él mismo afirma, no solo se encuentra ya en buen estado y de vuelta en Estados Unidos para pasar las Navidades en casa, sino que ha podido completar la grabación del programa, del que también es productor ejecutivo. Killing Zac Efron en el que se muestra la experiencia del afamado intérprete en situaciones límite; 21 días en la selva de una isla perdida, con el único apoyo de un guía y con lo esencial para la supervivencia. El actor hablaba sobre cómo afrontaba del reto a través de un comunicado el pasado mes de noviembre: "Tiendo a prosperar en circunstancias extremas y a buscar oportunidades que me desafíen en todos los niveles. Estoy emocionado por adentrarme en un territorio inexplorado y descubrir qué aventura inesperada me espera".

VER GALERÍA

Tras el gran susto de su infección y comprobar que está completamente fuera de peligro habrá que esperar unos meses para disfrutar de esta aventura en la pantalla. Aún no se conoce fecha de estreno del reality pero sí del lanzamiento de la plataforma de streaming que la albergará. Se trata de Quibi, estará especializada en contenidos rápidos y cortos pensados para ser consumidos a través de los dispositivos móviles, y su arranque está previsto para abril de 2020.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.