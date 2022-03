Jude Law, que nos enamoró en Navidad con 'The Holiday', vuelve convertido en santo en 'The new Pope' Competirá con John Malkovich por el liderazgo de la Iglesia Católica en la continuación de la aclamada serie del cineasta italiano Paolo Sorrentino

The new Pope tiene nuevo tráiler y dos protagonistas de excepción. La serie con la que el italiano Paolo Sorrentino ha revolucionado al Vaticano continuará la historia con el enfrentamiento de dos Papas, representados por John Malkovich y Jude Law. Los actores protagonizarán un cara a cara por erigirse como único Sumo Pontífice, una exclusiva 'guerra' que verá la luz gracias a HBO el próximo 11 de enero. Con el joven y carismático Pío XIII (Law) en coma, el secretario de Estado (Silvio Orlando) ha conseguido colocar en el trono papal a Sir John Brannox (Malkovich), un aristócrata inglés, de perfil moderado, de carácter encantador y sofisticado, que toma el nombre de Juan Pablo III.

Sin embargo, el nuevo líder, que parece encajar a la perfección en su papel, esconde algunos secretos que sorprenderán a los espectadores. Su principal desafío será el de superar la popularidad de Pío XIII, cuya devoción por parte de los fieles se ha convertido en peligrosa idolatría. Además, Juan Pablo III tendrá que enfrentarse a las polémicas que salen a la luz en diferentes medios de comunicación, escándalos relacionados con la Iglesia que pueden poner en riesgo la jerarquía.

Las dos formas que ambos Papas tienen de ver la Iglesia son tan diferentes que el enfrentamiento no tarda en llegar. Paolo Sorrentino, realizador de las aclamadas La gran belleza y La juventud, dirige los nueve episodios de The New Pope, continuación directa de The Young Pope.

Junto con Umberto Contarello y Stefano Bises. Junto con Law y Malkovich, ambos nominados al Oscar, completan el reparto Javier Cámara, Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi. Además, habrá nuevos actores como Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Julia Snigir y Massimo Ghini, como también cameos de Sharon Stone y Marilyn Manson.

A sus recién cumplidos 47 años de edad (precisamente hoy 29 de diciembre es su cumpleaños), Jude Law cambia el papel de don Juan con el que conquisto a sus fans en The Holiday por representar a uno de los personajes más conocidos a nivel mundial. El actor británico da así un giro a su carrera con el que espera volver encandilar a la pequeña pantalla.

