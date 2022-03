Estos son los españoles que han ganado un Globo de Oro

Una de las citas más importantes del cine y de la televisión está a la vuelta de la esquina. La tradicional gala de los Globos de Oro está finalizando los últimos detalles del evento que tendrá lugar el próximo 5 de enero. De esta manera, el mundo del cine calienta motores para otra de las galas que tiene lugar en febrero, los Premios Oscar. España se ha convertido en una referencia de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, por ello repasamos los nombres de los ganadores de los Globos de Oro con acento español.

VER GALERÍA

Con Mar Adentro, Alejandro Amenábar ganaba el Globo de Oro en 2005 a Mejor Película Extranjera. El film compitió con Los chicos del coro de Christophe Barratier, Diarios de motocicleta de Walter Salles, Largo domingo de noviazgo, del francés Jean-Pierre Jeunet y La casa de las dagas voladoras de Zhag Yimou. Además, otro de los españoles que ha triunfado en la gala de los Globos de Oro ha sido Javier Bardem, como Mejor Actor de reparto en la película No es país para viejos. El intérprete ya había estado cerca del premio con Vicky Cristina Barcelona y en su papel de Ramón Sampedro en Mar Adentro.

En esta gala 2020 uno de los nominados es el director español Pedro Almodovar, que opta al galardón a Mejor Cinta en Lengua Extranjera con Dolor y Gloria. Película por la que está nominado a Mejor Actor Dramático su protagonista, Antonio Banderas. Almodóvar ya tiene dos globos de Oro en la categoría que compite, gracias a Todo sobre mi madre y Hable con ella. Por su parte, el actor malagueño, aunque ha estado nominado en otras ocasiones como en La máscara del Zorro, Evita, Presentando a Pancho Villa y Genius: Piccaso, nunca ha sido nombrado ganador en esta entrega de premios. No obstante, sí se puede decir que Antonio Banderas, además de tener una larga trayectoria profesional, ha ganado en el Festival Internacional de Cannes con esta misma película, además de tener un Goya de Honor, entre otros de los premios.

VER GALERÍA

Penélope Cruz es la gran actriz española que, de momento, no ha podido hacerse con un Globo de Oro, aunque sí ha estado cerca. Nine, Vicky Cristina Barcelona o Volver son las películas con las que optó a hacerse con el premio. Más recientemente, casí lo consigue por la serie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, donde interpretó a Donatella Versace. El cineasta Carlos Saura también fue nominado a Mejor Película de habla no inglesa por Cría Cuervos y Carmen. A su vez, y gracias a la delicadeza con la que el director español Juan Antonio Bayona dirigió la película de Lo Imposible, su protagonista, Naomi Watts fue nominada a Mejor Actriz de Drama, pero no consiguió el premio.

Otra de las que se suma a lista de nominados para los Globos de Oro de esta edición es Ana de Armas, que es cubano-española, fue en España donde alcanzó la fama gracias a la exitosa serie juvenil El Internado. A pesar de ese umbral del éxito que marcó la infancia de muchos, Ana de Armas tiene una carrera profesional muy extensa, y ahora ha sido nominada como Actriz Protagonista de comedia o musical por su papel en Puñales por la espalda.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.