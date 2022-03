Alba Carrillo dedica palabras de amor a Santi Burgoa en la vuelta a su programa

Alba Carrillo ha reaparecido ocho días después de acabar en segunda posición en Gran Hermano VIP. La modelo ha recuperado su silla de colaboradora en el programa de Ya es Mediodía, presentado por Sonsoles Ónega. Ha sido su jefa quien mejor la ha recibido: "Pero qué rubia y qué guapa". En su gran reaparición la exconcursante ha querido poner en valor a su pareja, Santi Burgoa, del que está plenamente enamorada. "El mensaje que me mandó en la casa me pareció alucinante, y fue una manera de hacerlo público, porque ya he visto que, en algunos programas, dijeron que nos conocíamos de dos días", ha declarado Alba, muy eufórica y alegre con su participación en su formato.

No niega estar "muy contenta" con su pareja, al que no nombró en las primeras semanas de concurso. Sin embargo, cuando confirmó la relación, el nombre de Santi Burgoa se ha convertido en un habitual de GH VIP, incluso llegando a participar en el concurso a través de un romántico mensaje donde se declaraba a la modelo. "El prefiere estar en un segundo plano pero, me quiere tanto, que lo hizo. Le gusta más dar la noticia, que ser él la noticia, eso sí", aclaraba Alba Carrillo.

"Soy como soy, tengo mis brotes, luego soy súper cariñosa. Ha sido mucho más duro para mí que Supervivientes (donde también acabó en segunda posición), a pesar de que estaba en un momento personal mejor... Es muy duro", ha explicado sobre cómo ha sido para ella la experiencia de Gran Hermano VIP. Una noche estuvo al borde de abandonar, aunque finalmente se quedó en la casa de Guadalix de la Sierra.

También ha reaccionado a las imágenes de la boda de su exmarido, Feliciano López, con Sandra Gago. Una ceremonia que se llevó a cabo cuando ellla estaba participando en el concurso. "Por lo que me han contado era como si pides una cosa y te llega otra por Aliexpress", ha declarado Alba Carrillo, demostrando que no ha perdido el toque mordaz que la ha caracterizado como colaboradora de Ya es Mediodía.

Eso sí, la modelo se ha mostrado incrédula al conocer que el amor había llegado nuevamente a su programa con el idilio de Marta López y Alfonso Merlos. "Mañana es 28 diciembre y me estáis gastando una broma. Los pocos heteros que hay y nos los estamos llevando las de Fresh", decía divertida Carrillo. No ha coincidido con el gran frente abierto que tiene en el programa, Miguel Frigenti, con el que mantiene un duro duelo televisivo tras las críticas a su paso por Gran Hermano VIP.

