Jesé Rodríguez da la bienvenida a su cuarto hijo escribiendo un 'libro de amor' a Janira, su pareja

Jesé Rodríguez está de enhorabuena. Además de continuar inmerso en plena temporada con el Sporting de Portugal en Lisboa, ciudad en la que el futbolista se encuentra a gusto, el grancanario acaba de dar la bienvenida a su cuarto hijo, Kenai, el primero junto a la modelo de 25 años Janira Barm. El propio Jesé ha sido el encargado de comunicar la feliz noticia a través de su perfil social, donde, además de compartir una imagen de los orgullosos papás con el recién nacido, ha dedicado unas bonitas palabras a su pareja, a la que considera "el amor de su vida".

"Eres la mujer de mis sueños y el amor de mi vida. Así lo he sentido cada día desde el primero y así lo has demostrado. Me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero, puro y sincero", comienza el deportista en la extensa carta de amor virtual. “Me has hecho ser mejor en muchas cosas, me has cuidado muchísimo, tanto a mí como a mis hijos y a mi familia. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí en los momentos malos y buenos", continúa el ex de Aurah Ruiz, quien muestra su gratitud a la modelo, aunque sabe que lo mejor está aún por llegar.

"Ahora viene lo mejor. Ser una familia y vivir momentos bonitos, maravillosos y únicos. Sabes que podría escribirte un libro de amor porque mis sentimientos por ti no tienen límites. Eres la mujer que todo hombre quisiera tener y soy un privilegiado de tenerte. Te doy las gracias por todo, mi amor, eres ÚNICA. Te amo", escribe el exjugador del Real Madrid, quien también se muestra enormemente agradecido a la familia de su chica, que le ha tratado "como si fuera un hijo".

Con la llegada del pequeño Kenai, son cuatro los hijos que tiene el jugador de Sporting de Portugal. El canario se estrenó en la paternidad con Melody Santana, con quien tuvo a Jesé Jr. y Neizan. Tras poner fin a su relación con su expareja, el deportista encontró de nuevo el amor de la mano de Aurah Ruiz. El 26 de junio de 2017, la entonces pareja dio la bienvenida al pequeño Nyan, que vino al mundo de forma prematura y sufre una grave enfermedad congénita.

