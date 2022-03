Miley Cyrus y Liam Hemsworth llegan a un acuerdo de divorcio Los abogados de la pareja presentan ante el juez los papeles para terminar con el proceso, que no se materializará presumiblemente hasta el próximo mes de marzo

Miley Cyrus y Liam Hemsworth formaban una de las parejas más divertidas y queridas de Hollywood. A pesar de los fuertes altibajos que han marcado su década de relación, el amor que los protagonistas de La última canción sentían hacían parecer que lo suyo era indestructible. Nada más lejos de la realidad. El pasado mes de agosto, ocho meses después de contraer matrimonio, los actores anunciaban su ruptura e iniciaban los trámites de su separación. Un divorcio cargado de polémica que pronto podría oficializarse ya que ambos han conseguido llegar a un acuerdo para zanjar el asunto cuanto antes. Esta noticia llega precisamente un año después de que los actores decidieran sellar su amor con el 'sí, quiero', pues se casaron el 23 de diciembre de 2018.

Según explica el portal de noticias TMZ, los abogados de los intérpretes habrían conseguido llegar a un acuerdo y, a pesar de todo el revuelo que su separación ha generado, podido trabajar en silencio para presentar la documentación necesaria ante el juez. Fuentes cercanas a Liam y Miley aseguran que los letrados entregarán el acuerdo de divorcio en los juzgados el próximo martes. A pesar de la complicada situación y de las múltiples discusiones y mensajes que tanto el uno como el otro se han lanzado en estos últimos meses, la tensión por fin parece haber disminuido y ambos parecen haber acordado que es mejor zanjar el asunto cuanto antes y dejar de pelear.

El citado medio asegura que llegar al acuerdo no fue algo tan tedioso como podría parecer y que, aunque presumiblemente el divorcio no se haga oficial antes del próximo mes de marzo, gracias al acuerdo prenupcial que tenían firmado, la división de sus propiedades ha sido técnicamente sencilla. "No tienen hijos y ella se quedará con los animales que tienen en común", comentan.

"Es un alivio para ambos que puedan pasar legalmente el uno del otro y dejar esto completamente atrás", reafirma por su parte otra persona cercana al actor australiano para E! News. "No fue un divorcio complicado debido a su acuerdo prenupcial y todo fue manejado por abogados. Sus ganancias se mantuvieron separadas mientras estaban casados ​​y eso fue útil. Ambos están muy listos para seguir adelante y desenredar cualquier asunto que quedara por resolver fuera. Están felices de cerrar este capítulo de sus vidas", añade la fuente.

