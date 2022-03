Viajamos a través de las canciones más populares de los anuncios de Navidad

Si hay algo característico en Navidad, además de los villancicos, es sin duda la publicidad. En estas fechas la televisión se llena de anuncios con el objetivo de inspirar a la hora de hacer la carta a los Reyes Magos. Hay para todos los gustos, desde los más elegantes y tradicionales, como el de Freixenet o la Lotería de Navidad, a los más divertidos, como los de juguetes. Pero, si algo tienen en común muchos de ellos, es su inolvidable música. Canciones de anuncios que se quedan en la memoria de todos año tras año y que, muchas veces, pasa a ser una especie de patrimonio inmaterial de la Navidad, incluso con muletillas se instauran entre nosotros. ¿Acaso alguien no recuerda al niño de "Hola soy Edu, Feliz Navidad"?

VER GALERÍA

Este año es el grupo Sinsinati quien se encarga de poner melodía al anuncio de las burbujitas doradas más codiciadas del país con una versión moderna del clásico Navidad, dulce Navidad. Un spot en el que la música cobra un gran protagonismo bajo el eslogan Celebra tu ritmo y en el que se "cuelan" también las nuevas tecnologías y las redes sociales, como en el también muy esperado, aunque no musical de Campofrío.

Desde los inicios de la televisión la música en los anuncios navideños ha calado en lo más profundo, creando incluso recuerdos para los niños de la época relacionados con esa sintonía. Algo así ha ocurrido con la conocidísima melodía de Las muñecas de Famosa que desde los años setenta llevan dirigiéndose al portal al ritmo de su particular villancico. Una canción que, sin duda, ha pasado a la historia de la publicidad española. Aunque, en lo que respecta a publicidad en estas fechas, un producto tan típico como el turrón se sitúa como uno de los más destacados. ¿Cómo es la música de estos anuncios? Diferente y muy variada, pero seguro que recordada. Desde el solemne "Vuelve, a casa vuelve…" de El Almendro, convertido en una frase hecha para todos aquellos que viajan para compartir estos días con sus seres queridos, hasta "En estas navidades, turrón de chocolate…" firmado por Suchard. Sin olvidarse, por supuesto, del corporativo sonido de Antiu Xixona al ritmo de "Queremos turrón, turrón, turrón…"

El de la Lotería de Navidad es esperado cada año y la expectación por conocerlo ya forma parte de la tradición de esta época. En esta ocasión, han sorprendido con cuatro relatos distintos y muy emotivos, apelando a la satisfacción de compartir. Sin embargo, en lo que a música se refiere, hubo una campaña que destacó por encima de cualquier otra y que seguro será recordada. Protagonizada por Marta Sánchez, Raphael, Montserrat Caballé, David Bustamante y Niña Pastori, corría el año 2013 cuando su particular villancico, que no dejó indiferente a nadie, inundaba las pequeñas pantallas de España al ritmo del popular “Na, na, na…”, que tantos memes y comentarios protagonizó. A pesar de ello, el anuncio de la Lotería ha gozado de otros más aplaudidos por el público como el tradicional spot de 1999 protagonizado por el mítico "calvo" en el que, cayendo en la magia del cine mudo, su At student coffee rebosaba importancia. Una canción ganadora de un Óscar por la película Doctor Zhivago y que, hoy se puede escuchar de la mano del mismo actor pero, en esta ocasión, acompañado por langostinos.

Volviendo a la época actual, hay una sintonía que no se puede pasar por alto y que, tras el éxito del año pasado, este 2019 ha querido renovarse manteniendo la misma esencia. Se trata del viral "Creo que mi padre es un elfo" bajo el sello de El Corte Inglés. Una melodía pegadiza hasta el extremo que gozó de una popularidad tal que, incluso este año se sigue repitiendo, a pesar de no aparecer en televisión en su versión original. Todo apunta a que la magia musical de estos elfos estará en la banda sonora de las navidades españolas por mucho tiempo más.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.