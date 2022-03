De la tortilla de patata de Anne Igartiburu al pavo vegetariano de Alba Flores: el menú navideño de las 'celebs'

La Navidad es tiempo de celebración, de familia y, por supuesto, de comilonas. Nadie se resiste a los suculentos platos típicos de estas fechas y las celebridades no iban a ser menos. Los rostros más conocidos del panorama nacional saben muy bien cómo disfrutar de la buena mesa durante estos días de fiesta e incluso algunos se atreven a meterse entre fogones para deleitar a los suyos con sus especialidades gastronómicas. Actores, cantantes y presentadores lo tienen todo preparado y se muestran encantados en desvelar ante los micrófonos de la agencia GTRESONLINE sus menús navideños. Los hay para todos los gustos. Tradicionales, rompedores y hasta vegetarianos, pero, siempre, en buena compañía.

VER GALERÍA

Muy especial es el caso de Anne Igartiburu, uno de los rostros imprescindibles de la Navidad y encargada de dar la bienvenida en directo al Año Nuevo desde la Puerta del Sol para TVE. La periodista vasca es una gran aficionada a la cocina por lo que "en casa, suelo hacer pularda rellena". "Para las Campanadas me llevo mi menú que siempre es el mismo: tortilla de patatas hecha por mí con huevos de casa, un poquito de jamón, un buen vino tinto y un turrón que compro en Bilbao", aseguraba hace unos días dejando ver que es una mujer muy previsora y de costumbres.

El presentador Roberto Leal también es un hombre de tradiciones y suele celebrar la Navidad en Sevilla, su tierra natal, donde sus tías se encargan de que no falte de nada. "Cada una trae sus especialidades y luego hacen cordero o un plato algo más especial. Después sobra comida hasta Semana Santa, estamos haciendo croquetas hasta mayo", bromea haciendo gala de su habitual simpatía. Se trata de una época en la que nada se deja al azar: "Empiezan a cocinar cuatro días antes y se lo curran mucho, sobre todo en los dulces, así que nos ponemos todos muy 'gorditos'. Pero las Navidades están para eso también, no se puede poner uno a dieta ahora".

VER GALERÍA

Otro de los que suele 'delegar' en la familia a la hora de diseñar el menú navideño es Álvaro Morte, el famoso Profesor de La casa de papel. "Nosotros en Navidad siempre tomamos la sopa de marisco que hace mi madre, el segundo plato puede ser cualquier otra cosa, pero si no está la sopa de marisco es como si no hubiera Nochebuena". Menos 'caseros' son Agustín Almodóvar o Natalia Verbeke, quienes prefieren apostar por un catering profesional que les sirva todo preparado. Opción similar a la elegida por Javier Cámara que este año ha decidido poner "una mesa muy grande y picoteo". "Eso de que mucha gente esté cocinando y el resto tomándose vinos se ha acabado, tenemos que disfrutar todos", sentenciaba el actor. Por su parte, los actores Eva Isanta y Javier Veiga son de los que no conciben estas fechas sin marisco.

VER GALERÍA

Sin embargo, quien este año se encuentra ante todo un reto es Alba Flores quien, desde hace poco, ha optado por convertirse al vegetarianismo, "así que voy a tener que hacer otras innovaciones culinarias en casa", apuntaba desvelando alguna pista sobre su menú: "Voy a hacer el pavo y todo lo que se suele hacer, pero sin usar animales".

