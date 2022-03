India Martínez o Niña Pastori ponen ritmo a la Navidad con estos villancicos flamencos

Ya está aquí la Navidad, una época repleta de tradiciones en la que, entre polvorones y regalos, aparece la ambientación musical más típica de estas fechas: los villancicos. Lejos de ser un género anclado a la antigua, son muchos los artistas que han decidido probar suerte deseando felices fiestas como Jonas Brothers, Robbie Williams o Taylor Swift. Aunque, en el terreno de las canciones navideñas Mariah Carey continúe siendo la reina 25 años después. Pues bien, en nuestro país, además de las propuestas más pop, destacan también los que quizás se caractericen por su mayor alegría y con los que resulta difícil contener las palmas, hablamos de los villancicos flamencos. Un estilo que junta tradición religiosa con musical con ejemplos que van desde el popular Los Campanilleros, interpretado entre otros por referentes como La Niña de la Puebla, hasta los sonidos más actuales de la mano de artistas como India Martínez. ¡Sube el volumen porque es momento de celebrar!

VER GALERÍA

Ya es Navidad de Raya Real

Es uno de los más conocidos del género y también uno de los capaces de transmitir la alegría desde su comienzo hasta su fin. Interpretado por el mítico grupo de sevillanas y rumbas Raya Real, ahora conocido como R.A.Y.A, tiene a su espalda más de veinte años de trayectoria. En su álbum Ya es Navidad de 2004 se encuentran adaptaciones de clásicos como Blanca Navidad o Ya vienen los Reyes Magos con todo el sabor de Andalucía.

La Marimorena de Los Chunguitos

Los hermanos Juan y José Salazar no podían faltar entre los villancicos flamencos. En su caso, el más reproducido de su repertorio es la adaptación de una canción de las de toda la vida, La Marimorena.

Fue en Belén de Siempre Así

El grupo sevillano alcanzó la popularidad gracias a su adaptación de My own way, con su versión en castellano y flamenca titulada A mi manera. En su repertorio tampoco se echa de menos el sabor de la Navidad y, además de sus adaptaciones de los villancicos tradicionales, se encuentran algunos como este Fue en Belén perfecto para renovar tu playlist de la cena de Nochebuena.

El villancico de India Martínez

La suya es una de las voces imprescindibles del flamenco pop en nuestro país. Con éxitos en su carrera desde su niñez y un álbum más añadido recientemente a su larga discografía bajo el título Palmeras, la cordobesa estará de gira durante los próximos meses alrededor de España. Una carrera intachable en la que también ha reservado un espacio a la música de Navidad.

Con mi borriquillo de Lola Flores

Lola Flores no necesita mayor presentación que su propio nombre. La leyenda del género, con su estilo propio e inconfundible, interpretó Con mi borriquillo, un cántico alegre al ritmo de Paco Aguilera.

Los villancicos de Niña Pastori

Es toda una referencia en el género flamenco actual. Niña Pastori se ha ganado un hueco en la historia de la música de nuestro país, desde su primer gran éxito Tú me camelas, respaldado por Alejandro Sanz, hasta nuestros días con canciones como Bajo tus alas o el famoso La mudanza con Pablo Alborán. En lo que respecta a villancicos, Niña Pastori destaca por encima de otros, llegando incluso a sorprender con ellos en sus directos, tal y como ocurrió en un concierto en Barcelona en el año 2011. Es fácil encontrar variedad de estas canciones típicas bajo su voz, muchos de ellos cantados por bulerías.

Aguardiente y Pestiños de Los Chunguitos y Alazán

La familia Salazar demuestra, por si quedaba alguna duda, que la Navidad a su lado es toda una fiesta. En Aguardiente y Pestiños, tíos y sobrinas se unen para poner ritmo a las fiestas.

Rin Rin de Los amigos de Ginés

Conocidos mundialmente por su sevillana El adiós, que llegaron a interpretar ante el Papa Juan Pablo II, esta formación sevillana grabó Rin Rin en 2009. Un villancico dispuesto a hacer bailar a todo aquel que lo escuche.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.