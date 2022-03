Demi Lovato rompe con su novio un mes después de confirmar su relación

Hace apenas un mes Demi Lovato hacía pública su relación con el modelo Austin Wilson. La cantante y actriz decidía compartir entonces en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se la podía ver felizmente junto a su nueva pareja, con quien parecía haber encontrado de nuevo la estabilidad emocional después de un complicado año marcado por su recuperación tras la recaída, hospitalización y posterior proceso de rehabilitación por los que ha tenido que pasar para superar sus problemas de adicción. "Mi corazón", escribía la actriz como junto a la romántica instantánea con la que ha confirmaba su romance mientras Wilson publicaba otra imagen en su perfil con el título "mi amor". Una auténtica declaración de intenciones y un precioso gesto que, sin embargo, ha terminado con una ruptura totalmente inesperada.

Los rumores sobre el fin de su romance saltaron hace tan solo unos días después de que ambos decidieran eliminar de sus respectivos perfiles todo posible rastro de aquellas románticas imágenes con las que presumían de su amor hace tan solo un mes. Ante el aluvión de preguntas por parte de sus seguidores, la artista ha decidido poner fin a la polémica lanzando un mensaje: "Por favor, no vayan tras él. Él es un buen chico. Mucho más de lo que la gente ve en el exterior solo porque tiene tatuajes. Las rupturas son difíciles para las dos partes involucradas. Así que sean amables y hagan sus oraciones".

Según fuentes cercanas al portal estadounidense E! Online, la cantante estadounidense de 27 años y el modelo de 25 habrían decidido poner fin a su breve historia debido a desavenencias por sus diferentes formas de ver la vida. "Sus estilos de vida no estaban entrelazados. Ella está muy concentrada en su sobriedad y en Dios, y él no encajaba bien con eso. Todavía está trabajando en sí misma y comprometida con eso", explica al medio una persona cercana a la pareja. "Demi sigue con lo que ha estado haciendo y trabajando en su música. Ese es su enfoque y nada va a cambiarlo. Decidieron que era mejor ir por caminos separados. No hay resentimientos porque simplemente su relación como pareja no iba a funcionar con él", añade.

La última relación que tuvo Demi Lovato fue con el diseñado Henry Levy, con quien mantuvo un breve romance tras salir de rehabilitación el año pasado. Anetriormente, la cantante mantuvo un largo romance con Wilmer Valderrama con quien duró más de seis años e incluso llegó a comprometerse. Sin embargo, en junio de 2016 la pareja rompió su compromiso y lo anunciaron con un mensaje en el que agradecían a sus fans todo el apoyo demostrado durante los años que duró su relación.

