Blas Cantó dispuesto a hacer historia en Eurovisión: 'Mi canción será la primera de una etapa'

Faltan apenas unos días para que despidamos el año y demos la bienvenida a una nueva década. 2020 se acerca y artistas del panorama nacional de la talla de Blas Cantó se preparan para su llegada cargados de optimismo e ilusión. Para el artista murciano el nuevo año promete ser "increíble" y "maravilloso", pues en él tendrán lugar algunos importantes acontecimientos que, sin lugar a duda, terminarán marcando su trayectoria como artista. El exintegrante de Auryn será el encargado de representar a nuestro país en el certamen musical de Eurovisión, al que Televisión Española ha decidido enviarle por designación directa. El próximo mes de mayo, Blas se subirá al eurovisivo escenario en la ciudad de Róterdam, donde pretende hacer historia e interpretará un tema que aún no ha visto la luz.

"Todo lo que venga a partir de ahora es una nueva etapa. Y esta nueva canción será el nuevo single de este nuevo camino. No es la canción de Eurovisión o la canción de Blas para Eurovisión. Es mi nuevo single, con nuevo sonido y registro y con un camino muy bonito que experimentar", explicaba recientemente el artista a Cadena Cien en el marco de los premios ¡Buenos días Javi y Mar! Por Un Mundo Mejor. Aunque la cadena pública todavía debe dar el visto bueno a la canción que finalmente representará el joven en Eurovisión, Blas tiene claro cuál quiere que suene el próximo 16 de mayo en la ciudad holandesa. "No se la he enseñado aún. Queda poquito para que escuchen las opciones y escojan la mejor. Yo voy a insistir en la que más me gusta y luego ya veremos. Cuanto más escucho otras canciones, más me doy cuenta de que mi favorita es la que tiene que ser. Creo que es una muy buena canción y una buena candidatura", comenta durante la entrevista.

Aunque se trata de la primera vez que el cantante represente a España en el popular certamen, en el año 2011 estuvo a punto de hacerlo junto a Auryn. Una preselección fallida de la que no se arrepiente, pues considera que en estos años ha tenido tiempo para evolucionar como artista. En cuanto a la popularidad y críticas que desde hace años recibe el Festival de la Canción, cantó no tiene dudas y considera que este se encuentra en uno de sus mejores momentos: "Hay mucha gente que tiene mal perder. La percepción sería diferente si siempre quedáramos bien. Hay gente que está con su equipo a muerte aunque esté en segunda o tercera división, y otros dejan de ser socios en cuanto las cosas van mal. Yo creo en la gente que sigue apostando por lo suyo y que tiene esperanza. Pienso que Eurovisión está más fuerte que nunca. Los escenarios y la producción son una pasada y el festival ha ido creciendo sin bajar la guardia. Tenemos que unirnos para que esa energía se transmita en nuestra actuación y poder ganar pronto.

