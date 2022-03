Belén Esteban y Mila Ximénez: el reencuentro más esperado tras las críticas de 'GH VIP'

"Me levanté para darle un beso, me puse enfrente de ella y le dije '¿Me vas a saludar?' Y ella me dijo 'claro', y nos abrazamos". Con estas palabras ha explicado Belén Esteban su reencuentro con Mila Ximénez, un acercamiento que ha tenido lugar mientras las dos colaboradoras se encontraban en la sala de maquillaje de Telecinco. Después de más de cien días sin verse, con motivo de la participación de la periodista en Gran Hermano Vip 7 y de las críticas que la colaboradora ha realizado desde plató, ambas han podido mantener una conversación tan serena como empática.

Ha sido en el programa Sálvame donde la también colaboradora ha contado este encuentro. "¿Estabas nerviosa?", le han preguntado sus compañeros. Una cuestión a la que ella ha contestado con un rotundo "no, no, nada", tan natural como se muestra siempre ante las cámaras.

Al quedarse solas en maquillaje, Belén se acercó para sentarse al lado de Mila, quien en todo momento se mostró muy cariñosa según asegura la mujer de Miguel Marcos Martín. "Me dijo 'Belén, ahora entiendo lo que pasaste en la casa', yo le dije que iba a ver cosas que no le iban a gustar y ella me respondió 'sé cómo eres y, pase lo que pase, no va a pasar nada'", continuaba contando a sus compañeros.

Sin embargo, aún quedan muchas grabaciones por mostrar que la exconcursante del reality show aún no ha visto, entre las que destacan las relacionadas con Hugo Castejón, a quien Belén le dio la razón en varias ocasiones.

Cabe recordar que Mila Ximénez fue una de las tertulianas más duras durante el paso de Belén por Gran Hermano Vip en 2015, edición que ganó. Entonces, la periodista no dudó en posicionarse en contra de su compañera de profesión mientras la vecina más famosa de Paracuellos del Jarama permanecía dentro de la casa.

Sea como sea, ambas mujeres han protagonizado un bonito encuentro que con el que se han convertido en un claro ejemplo de empatía y profesionalidad. "Conmigo ha estado muy cariñosa", aseguraba Belén. Eso sí, Belén no descarta que Mila se enfade cuando vea algunas de las grabaciones en las que no faltan pequeñas críticas de la colaboradora de Sálvame.

