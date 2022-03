Lidia Torrent sobre su relación con Jaime Astrain: 'No me esperaba sentir algo tan pronto por alguien' La hija de Elsa Anka cuenta a HOLA.com lo que le gusta de su pareja y sus planes para esta Navidad

El 2019 ha sido un año de cambios para Lidia Torrent en lo que al amor se refiere. Antes del verano, tras tres años de relación, rompió con Matías Roure, el barman de First Dates, programa en el que ambos trabajan. Y poco después su corazón volvía a estar ocupado esta vez por el deportista Jaime Astrain. A este respecto, la hija de Elsa Anka confiesa a HOLA.com que no pensaba que se fuera a volver a enamorar tan pronto. Con él compartió un viaje de ensueño este verano y ahora tiene planeada una nueva escapada para entrar con fuerzas renovadas en un año nuevo en el que tiene como propósito sacar adelante un proyecto solidario.

¿Qué planes tienes para estas Navidades?

Se presentan muy bonitas: casa, familia, amigos, viajes, amor…

¿Las pasas en Barcelona?

Sí, me voy a casa. Como mis padres están separados, me turno con una familia y con la otra. Es lo que llevo haciendo desde hace unos años. Luego, haré una escapada, que viajar es mi cable a tierra. Sí o sí viajaré.

VER GALERÍA

Con Jaime, ¿verdad?

Acompañada. Vamos a hacer un viaje de frío y otro de calor.

¿Qué ha sido lo mejor de este año?

Que First Dates sigue teniendo éxito y que la gente sigue confiando en el templo del amor. A nivel familiar todo ha estado bien y eso es muy importante. Y el haber conocido a Jaime también ha sido algo muy bonito para mí.

¿Qué te ha enamorado de Jaime, además del físico?

Es una persona muy especial… Es una persona súper educada, muy buena, muy prudente, muy atento. A nivel personal, es una persona muy interesante.

¿Pensabas que te ibas a enamorar tan pronto?

Pues la verdad es que no me esperaba a sentir algo tan pronto por alguien, pero los ritmos de cada uno son así. No se eligen estas cosas. Siempre he pensado que el amor te elige y no al revés.

Supongo que tu madre ya conoce a Jaime.

Sí. Y todo bien.

VER GALERÍA

Como propósito para el 2020, ¿tienes algún proyecto a la vista?

Sí. Estoy creando un proyecto propio solidario que estoy dando forma aún. No quiero decir nada todavía, porque hay que darle forma y es demasiado pronto para hablar de él.

¿Participarías en algún reality, tú que has sido comentarista de ellos?

Es algo que, a priori, no. Ya que me estoy formando en Comunicación, me gustaría más conducirlo. Es lo que más me interesa.

¿Qué le pides a los Reyes?

Soy poco materialista. Mucha salud y muchos viajes. Si he sido buena, que me traigan lo que crean que merezco.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.