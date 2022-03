Entrevistamos a Yotuel Romero y nos da todos los detalles sobre lo nuevo de Orishas Adelantan su próximo trabajo con 'Cuba no se fue de mí', su último sencillo con el que miran hacia los orígenes de la banda

Tras veinte años exportando sus ritmos cubanos alrededor de todo el mundo, Orishas regresa con nuevos sonidos, pero conservando intacta su característica esencia. Su último sencillo, Cuba no se fue de mí, es el primer tema de su próximo álbum, que verá la luz en 2021. Pero, tal y como cuenta Yotuel Romero a HOLA.com no habrá que esperar tanto para escuchar más sonidos de esta banda y el año que está a punto de arrancar llegará repleto de nuevas creaciones, entre las que "se cuela" su mujer, Beatriz Luengo. Yotuel, Ruzzo y Roldán, sus tres componentes, han conquistado el corazón del mercado europeo, acumulando miles de seguidores en nuestro país, que consideran con cariño como su casa, y a los que esperan volver a conquistar con este disco.

¿Cómo nace Cuba no se fue de mí?

Surge por la necesidad de contarle al mundo el nacimiento de Orishas y es precisamente por esa expresión, porque Cuba vivía dentro de nosotros. Después, me di cuenta de que es un sentimiento que se puede aplicar a cualquier emigrante porque somos los exportadores de las tradiciones y la cultura de nuestro país de origen, sea cual sea.

En el vídeo hay muchísimas referencias a París, donde comenzaste vuestra aventura, ¿tiene que ver con la intención de contar la historia de Orishas?

Queremos dejar claro que Orishas es un grupo parisino, de origen cubano pero, realmente, nunca tocamos en Cuba. Se crea en París y es España quien lo catapulta al mundo entero. Por eso, queríamos ser agradecidos con París por unirnos y darnos la posibilidad de realizar nuestro sueño.

El inicio del videoclip llama especialmente la atención, ¿por qué decidís introducir una especie de oración a la música?

Vi a este tipo en Internet y me encantó, era un Padre Nuestro pero llevado a la música, a la rumba, a la columbia. Este es un género muy afrocubano que me encantaba, así que lo buscamos por Cuba, lo grabamos y lo pusimos en vídeo.

En el género latino se refleja mucho el orgullo por el país de origen, sea el que sea, pero da la sensación de que en los cubanos es algo aún más especial, ¿estás de acuerdo?

Sí, hay que tener en cuenta también que el cubano es un emigrante forzado y que donde vaya se va a quedar cuando sale. Lo normal es estar en un mundo libre en el que tú puedas moverte, pero en Cuba no ocurre así.

Sonáis 100% a Cuba, seguro que a todos estos emigrantes que comentas los transportáis allí directamente.

Sí, por supuesto. Aunque lo mágico de Orishas es que hemos traspasado el hecho de gustarle solo a los cubanos y empezamos a gustarle a los europeos, aunque no supieran casi nada de La Habana. Es muy emocionante cuando hace un show como el que hicimos en el WiZink Center en el que había 500 cubanos y 7.500 españoles, es muy bonito cuando se rompe esa barrera.

¿Cuál es el país en el que os sorprende más tener seguidores?

En Alemania. Arrancamos en febrero la gira y está prácticamente todo sold out.

Ahora que el género latino está en todas partes, ¿os consideráis pioneros en el género urbano?

No solamente pioneros, ¡somos creadores! Cuando empezamos no existía nada de eso y yo me siento bendecido de haber creado una música que haya sido inspiración para artistas que han hecho de esto algo global. Orishas tiene que seguir siendo Orishas porque la música que hicimos hace 20 años, es la música de hoy. Al contrario que otros que hacían rock, por ejemplo, y ahora se meten en el dembow.

Aunque ahora mismo tus compañeros Ruzzo y Roldán no estén, lleváis juntos muchos años. ¿Cómo hacéis para mantener la armonía y la energía después de tanto tiempo?

Imagínate…¡20 años! La mejor forma para mantener la armonía es desintoxicarnos de nosotros, en el buen sentido. Roldán vive en París, Ruzzo vive en Pamplona y yo entre Miami y Madrid y creo que sanamente eso nos ha ayudado. Tuvimos una distancia muy grande en 2009, cuando decidimos desintegrarnos por diferencias, hasta que decidí llamarlos porque ya estaba bien de pausa. ¡Energías renovadas! Nos complementamos mucho y para mi Orishas es el team perfecto.

Este single junto a Insomnio es el adelanto de un nuevo disco, ¿verdad?

Sí, el álbum saldrá a la luz en 2021. Ya hay una tercera canción que llegará en febrero en compañía también de Bea (Beatriz Luengo) y en enero saldrá una con unos cantantes mexicanos. Vienen muchas cosas buenas, así que el 2020 va a estar lleno de lanzamientos.

Hablando de Beatriz, cuando la entrevistamos nos habló mucho sobre el machismo en la industria musical, ¿cuál es tu opinión al respecto?

¡Igual a la suya! Yo siempre digo que el machismo viene infundado, inyectado en vena. A veces hay que rectificar el pasado para mejorar el futuro. Hay ejemplos en todo, de hecho, hace poco tuve una experiencia con mi hijo y con mi madre en un avión. Ella me dijo de santiguarnos antes de despegar y cuando decimos "en el nombre del Padre, del hijo…" me dice mi hijo: "¿y la madre?"

¿Influís mucho en la creación artística el uno del otro?

¡Claro! Convivimos, nos respetamos y nos admiramos, entonces, cualquier cosa que nos decimos la tomamos muy en cuenta.

Además de Beatriz, ¿tenéis alguna colaboración más pendiente?

Tenemos una con Major Lazer, otro muy lindo con Rozalén y muchas más cosas que aún no puedo decir pero, ¡se avecina tormenta musical!

¿Tendremos que esperar mucho para veros en directo en España?

No, para nada. Tenemos planificadas ya unas 12 fechas en España, pero serán unas treinta.

