Todo sobre el nuevo disco de Harry Styles, con aparición de Rosalía incluida

El pasado 13 de diciembre vio la luz el segundo álbum de estudio en solitario de Harry Styles, ex miembro de la boyband One Direction, tras su proyecto homónimo de 2017. Bajo el título Fine Line, se presenta un disco puramente pop con guiños a los sonidos de los setenta en el que se tratan temas profundos como la soledad o la existencia. Tal y como el propio músico confesó en una entrevista, este trabajo habla sobre "tener sexo y estar triste". Un proyecto experimental, en el que su virilidad ha sido cuestionada, tanto que ha dejado boquiabiertos a todos vestido de bailarina de ballet durante la promoción. Si de algo no cabe duda, es de que los resultados se están ganando los aplausos de las críticas, así como la sorpresa del público al descubrir detalles como una intervención de Rosalía en la canción Adore You, que va más allá de una colaboración.

Un total de 12 canciones forman el último proyecto de Harry Styles y completan un álbum que promete consolidarse como uno de los más importantes de la temporada. A sus 25 años, el británico ha presentado un trabajo lleno de personalidad, sin necesidad de ir al corriente de las modas, aunque él mismo sea un icono de tendencias. Fine Line explora las reflexiones más internas del artista, convirtiéndose por ello en su apuesta más personal.

Golden, la canción que abre el disco, trata de lleno el tema de la soledad bajo un sonido puramente pop con mucha importancia para los coros y contrasta con la melodía suave de Cherry, una de las favoritas por los fans. Los dos primeros sencillos Lights Up y Watermelon Sugar se convirtieron en éxitos desde el primer momento de su presentación en un álbum que cuenta hasta con toques góspel entre sus melodías. Todas ellas compuestos por Harry Styles, con más títulos como She, Treat people with kindness o To be so lonely.

Rosalía se 'cuela' en el álbum de Harry Styles

Adore You ha sido la canción elegida para presentar como tercer single de Fine Line. Un proyecto muy especial, repleto de fantasía y acompañado por un videoclip que se acerca más por definición al cortometraje, tanto por duración como por historia, con inicio, nudo y desenlace. Un cuento introducido por una voz que ha resultado muy familiar a muchos desde los primeros segundos de voz en off: la de Rosalía. La cantante de El Mal Querer es la responsable de sumergirse en la historia de la isla de Eroda, donde hay un chico que ilumina el mundo con su sonrisa. Una colaboración que va mucho más allá de lo musical y que ha dejado perplejos a los fans de ambos artistas.

La gira de Harry Styles pasará por España

El británico ya ha confirmado las fechas de su próximo tour europeo de 2020 con una única fecha confirmada en nuestro país. Será el 18 de mayo cuando Love on Tour aterrice en el WiZink Center de Madrid. Las entradas se pueden adquirir en Live Nation y Ticketmaster a partir de 50€ más gastos de gestión.

